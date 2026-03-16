Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

16.03.2026

15:09

Просјечне каматне стопе на кредите у банкама у Црној Гори наставиле су благи пад на годишњем нивоу, показују најновији подаци Централна банка Црне Горе за јануар 2026. године.

Просјечна пондерисана номинална каматна стопа (PPNKS) банака на укупно одобрене кредите у јануару је износила 5,66 одсто, што је 0,29 процентних поена мање него у јануару прошле године, док је у односу на децембар забиљежен пад од 0,02 процентна поена.

Истовремено, просјечна пондерисана ефективна каматна стопа (PPEKS) износила је 6,17 одсто, што је 0,30 процентних поена ниже него годину раније, док је на мјесечном нивоу такође забиљежен пад од 0,02 процентна поена.

Када је ријеч о новоодобреним кредитима, PPNKS је у јануару износила 5,17 одсто, што је 0,37 процентних поена мање него у истом мјесецу прошле године, док је у односу на децембар забиљежен раст од 0,03 процентна поена.

PPEKS на новоодобрене кредите износила је 5,59 одсто, што је 0,35 процентних поена мање на годишњем нивоу, док је на мјесечном нивоу забиљежен пад од 0,03 процентна поена.

Кредити привреди и грађанима

На новоодобрене кредите привреди, номинална каматна стопа у јануару износила је 4,68 одсто, док је ефективна износила 5,07 одсто. На годишњем нивоу номинална стопа је нижа за 0,06 процентних поена, док је ефективна већа за 0,08 процентних поена. У односу на претходни мјесец, номинална стопа је остала непромијењена, док је ефективна смањена за 0,03 процентна поена.

Када су у питању кредити становништву, PPNKS је у јануару износила 5,87 одсто, а PPEKS 6,46 одсто. На годишњем нивоу то представља пад од 0,41 процентни поен, односно 0,36 процентних поена. На мјесечном нивоу забиљежено је смањење номиналне каматне стопе за 0,19 процентних поена, док је ефективна стопа нижа за 0,20 процентних поена.

Пасивне каматне стопе

Просјечна пондерисана ефективна пасивна каматна стопа износила је 0,31 одсто у јануару 2026., што је 0,05 процентних поена више него у јануару прошле године, односно 0,01 процентни поен више него у децембру.

Разлика између активних каматних стопа на укупно одобрене кредите и пасивних каматних стопа износила је 5,86 процентних поена, што је мање у односу на 6,21 процентни поен годину раније, али и у односу на 5,89 процентних поена у децембру.

Микрокредитне институције

Подаци ЦБЦГ показују да су каматне стопе микрокредитних финансијских институција и даље знатно више од банкарских.

Просјечна пондерисана номинална каматна стопа на укупно одобрене кредите износила је 17,40 одсто, што је 1,96 процентних поена мање него у јануару прошле године, односно 0,21 процентни поен мање него у децембру.

Просјечна пондерисана ефективна каматна стопа износила је 19,21 одсто, што је 2,41 процентни поен ниже него годину раније, односно 0,25 процентних поена мање него претходног мјесеца.

Код новоодобрених кредита микрокредитних институција, номинална каматна стопа износила је 14,48 одсто, што је 4,97 процентних поена мање на годишњем нивоу, али 0,90 процентних поена више на мјесечном нивоу.

Ефективна каматна стопа на новоодобрене кредите износила је 15,88 одсто, што представља пад од 6,00 процентних поена у односу на јануар прошле године, али и раст од 1,18 процентних поена у односу на децембар, наводи се у подацима ЦБЦГ.

(Банкар.ме)

Прочитајте више

Болест перади смањује производњу: Пријети ли несташица јаја уочи Васкрса?

Свијет

Болест перади смањује производњу: Пријети ли несташица јаја уочи Васкрса?

31 мин

0
Минић и Пош

Република Српска

Минић и Пош разговарали о јачању сарадње Српске и Мађарске

38 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Савјет министара ни у ком случају не може да буде никаква "влада БиХ

42 мин

4
Израелски и амерички специјалци упали у још једну земљу?

Свијет

Израелски и амерички специјалци упали у још једну земљу?

43 мин

0

Више из рубрике

Драма у ресторану: Србин напао супругу, па завршио иза решетака

Регион

Драма у ресторану: Србин напао супругу, па завршио иза решетака

2 ч

0
Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

Регион

Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

3 ч

0
Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун

Регион

Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун

3 ч

0
Из златаре украден накит вриједан пола милиона евра

Регион

Из златаре украден накит вриједан пола милиона евра

4 ч

0

