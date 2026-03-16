Болест перади смањује производњу: Пријети ли несташица јаја уочи Васкрса?

16.03.2026
Ширење њукаселске болести (Newcastle disease) међу перади посљедњих седмица озбиљно погађа европску производњу јаја. Због појаве нових жаришта болести у Њемачкој, посебно у покрајинама Бранденбург и Баварска, до сада је усмрћено око 1,3 милиона кокоши носилица, пурана и бројлера, што је знатно смањило дневну производњу јаја, пише Агрархолјте (Agrarheute).
Процјењује се да због хитног уклањања заражених јата и увођења заштитних мјера свакодневно недостаје више од милион јаја. Ситуацију додатно отежавају епидемиолошке мјере које ограничавају кретање животиња и производа са фарми.
У погођеним подручјима уведене су заштитне и надзорне зоне које ће остати на снази најмање 21 дан, а у том раздобљу забрањен је транспорт животиња и јаја без посебног одобрења надлежних тијела.
„Пуни опсег посљедица још није могуће процијенити“, упозорава Франц Берингер (Franz Beringer), главни директор Баварског удружења перадара. Додаје да се нада како се болест неће даље ширити, иако се у неким дијеловима Баварске већ биљеже регионалне несташице јаја.
Проблем није само у уништеним јатима. Многе фарме унутар ограничених зона привремено не смију испоручивати јаја, што додатно смањује понуду на тржишту. Посљедице осјећају и прерађивачи и остали повезани са овом производњом, па су тако поједине фабрике боја за јаја, које уочи Ускрса раде пуним капацитетом, привремено обуставиле производњу.
Ипак, стручњаци сматрају да, упркос напетој ситуацији на тржишту, потпуна несташица за Васкрс није вјероватна. Према процјени Савезног центра за прехрану, трговци ће настојати да осигурају довољне количине, иако би повећана потражња могла додатно оптеретити тржиште.
„С једне стране имамо раст потражње, а с друге смањење броја перади због болести и промјена у системима узгоја. Због тога је тржишна ситуација тренутно прилично напета“, упозорава водитељ центра др Јозеф Грос.
