Болест перади смањује производњу: Пријети ли несташица јаја уочи Васкрса?

16.03.2026

15:04

Фото: Pixabay

Ширење њукаселске болести (Newcastle disease) међу перади посљедњих седмица озбиљно погађа европску производњу јаја. Због појаве нових жаришта болести у Њемачкој, посебно у покрајинама Бранденбург и Баварска, до сада је усмрћено око 1,3 милиона кокоши носилица, пурана и бројлера, што је знатно смањило дневну производњу јаја, пише Агрархолјте (Agrarheute).

Процјењује се да због хитног уклањања заражених јата и увођења заштитних мјера свакодневно недостаје више од милион јаја. Ситуацију додатно отежавају епидемиолошке мјере које ограничавају кретање животиња и производа са фарми.

У погођеним подручјима уведене су заштитне и надзорне зоне које ће остати на снази најмање 21 дан, а у том раздобљу забрањен је транспорт животиња и јаја без посебног одобрења надлежних тијела.

Трговци ће настојати да осигурају довољне количине

„Пуни опсег посљедица још није могуће процијенити“, упозорава Франц Берингер (Franz Beringer), главни директор Баварског удружења перадара. Додаје да се нада како се болест неће даље ширити, иако се у неким дијеловима Баварске већ биљеже регионалне несташице јаја.

Проблем није само у уништеним јатима. Многе фарме унутар ограничених зона привремено не смију испоручивати јаја, што додатно смањује понуду на тржишту. Посљедице осјећају и прерађивачи и остали повезани са овом производњом, па су тако поједине фабрике боја за јаја, које уочи Ускрса раде пуним капацитетом, привремено обуставиле производњу.

Ипак, стручњаци сматрају да, упркос напетој ситуацији на тржишту, потпуна несташица за Васкрс није вјероватна. Према процјени Савезног центра за прехрану, трговци ће настојати да осигурају довољне количине, иако би повећана потражња могла додатно оптеретити тржиште.

„С једне стране имамо раст потражње, а с друге смањење броја перади због болести и промјена у системима узгоја. Због тога је тржишна ситуација тренутно прилично напета“, упозорава водитељ центра др Јозеф Грос.

(Агрархојте)

Прочитајте више

Како да васкршња јаја добију најљепшу боју и не пуцају приликом кувања?

Савјети

Како да васкршња јаја добију најљепшу боју и не пуцају приликом кувања?

2 д

0
Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

Економија

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

3 седм

0
Како скувати јаја без кључале воде?

Савјети

Како скувати јаја без кључале воде?

3 седм

0
Због украјинске сточне хране повукли из продаје 130.000 јаја и 100.000 пилића

Свијет

Због украјинске сточне хране повукли из продаје 130.000 јаја и 100.000 пилића

1 мј

0

Више из рубрике

Израелски и амерички специјалци упали у још једну земљу?

Свијет

Израелски и амерички специјалци упали у још једну земљу?

44 мин

0
Хаос у Белгији: Премијер пријети оставком

Свијет

Хаос у Белгији: Премијер пријети оставком

50 мин

0
Наслиједила богатство па тражила социјалну помоћ од државе

Свијет

Наслиједила богатство па тражила социјалну помоћ од државе

1 ч

0
''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''

Свијет

''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''

1 ч

0

