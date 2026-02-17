Logo
Large banner

Како скувати јаја без кључале воде?

Извор:

Крстарица

17.02.2026

08:48

Коментари:

0
Како скувати јаја без кључале воде?

Трик стар скоро 100 година омогућава вам да скувате јаја без кључања воде – биће сочнија, укуснија и љуштиће се сама од себе.

Мало шта може да поквари доручак као јаје које је прекувано, суво или се толико залијепило за љуску да пола бјеланца баците у канту. Већина нас само убаци јаја у шерпу, пусти да вода ври десетак минута и нада се најбољем. Резултат су често попуцала љуска и оно ружно, сиво жуманце које нема никакав укус. Тајна савршеног јајета није у јачини ватре, већ у трику који пркоси ономе како су нас учили.

otkaz pexels отказ

Наука и технологија

Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Метода легендарне М. Ф. К. Фишер из 1942. године

Како да скувате јаја без кувања у кључалој води, открила је у књизи „Како скувати вука“ М. Ф. К. Фишер, писац бројних књига о припремању хране. Њене методе потичу још из 1942. године, када је и објавила поменуту књигу. Фишерова је тврдила да агресивно кључање заправо квари јаје и да постоје два много боља начина да добијете укусан и сочан оброк.

Први начин: Без пуцања љуске

Први начин је да ставите јаје у потпуно хладну воду. Тиме ћете спречити кору јајета да пукне услед шока, а затим га кувате на благој ватри. Кључ је у томе да вода никако не смије да прокључа. Можда вам звучи необично, али како Фишерова тврди, јаје ће на овај начин бити скувано у потпуности, а укус ће му бити знатно бољи јер бјеланце остаје њежно.

Други начин: Брзо и једноставно

Други начин је да потопите јаје у хладну воду у малој посуди и полако га загревате. Чим приметите да вода почиње да кључа, одмах склоните шерпу са ватре. Поклопите је и пустите да јаје одстоји у тој топлој води. Тако ће се оно „докувати“ само од себе, без муке и без пуцања. Резултат је сочно јаје које се љушти без икаквог напора.

vatrogasci

Регион

Гори сала за вјенчања

Укус који се памти

Ове методе нису никаква магија, већ стари начин да се храни врати прави укус. Када јаје кувате овако, избјегавате онај непријатан мирис сумпора који се јави сваки пут кад га прекувате.

Ред је да и ви једном уживате у доручку без журбе и без прерачунавања да ли ће јаје испасти како треба. Једном када пробате овако, више се никада нећете вратити на оно класично кување јаја у кључалој води

Подијели:

Тагови :

kuvana jaja

doručak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у Шпанији

Свијет

Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

3 ч

0
Паре

Занимљивости

Небо се отворило: Пљуштаће киша новца за 3 знака

3 ч

0
Одјекнула експлозија у Подгорици

Регион

Одјекнула експлозија у Подгорици

3 ч

0
Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

Ауто-мото

Избјегните папрене казне: Важно правило за возаче између 55 и 65 година

3 ч

0

Више из рубрике

Сипајте чашу расола у пасуљ или гулаш и добићете "чудо"

Савјети

Сипајте чашу расола у пасуљ или гулаш и добићете "чудо"

20 ч

0
Џем од малина

Савјети

Рецепт дана: Џем од малина и чија сјеменки

23 ч

0
Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?

Савјети

Зашто није препоручљиво носити нову одјећу прије прања?

23 ч

0
Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат

Савјети

Ово никако не држите у новчанику: Навлачи биједу и дугове на врат

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

11

13

Кремљ открио детаље о преговорима у Швајцарској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner