Како скувати јаја без кључале воде?

Крстарица
17.02.2026
08:48
Трик стар скоро 100 година омогућава вам да скувате јаја без кључања воде – биће сочнија, укуснија и љуштиће се сама од себе.
Мало шта може да поквари доручак као јаје које је прекувано, суво или се толико залијепило за љуску да пола бјеланца баците у канту. Већина нас само убаци јаја у шерпу, пусти да вода ври десетак минута и нада се најбољем. Резултат су често попуцала љуска и оно ружно, сиво жуманце које нема никакав укус. Тајна савршеног јајета није у јачини ватре, већ у трику који пркоси ономе како су нас учили.
Како да скувате јаја без кувања у кључалој води, открила је у књизи „Како скувати вука“ М. Ф. К. Фишер, писац бројних књига о припремању хране. Њене методе потичу још из 1942. године, када је и објавила поменуту књигу. Фишерова је тврдила да агресивно кључање заправо квари јаје и да постоје два много боља начина да добијете укусан и сочан оброк.
Први начин је да ставите јаје у потпуно хладну воду. Тиме ћете спречити кору јајета да пукне услед шока, а затим га кувате на благој ватри. Кључ је у томе да вода никако не смије да прокључа. Можда вам звучи необично, али како Фишерова тврди, јаје ће на овај начин бити скувано у потпуности, а укус ће му бити знатно бољи јер бјеланце остаје њежно.
Други начин је да потопите јаје у хладну воду у малој посуди и полако га загревате. Чим приметите да вода почиње да кључа, одмах склоните шерпу са ватре. Поклопите је и пустите да јаје одстоји у тој топлој води. Тако ће се оно „докувати“ само од себе, без муке и без пуцања. Резултат је сочно јаје које се љушти без икаквог напора.
Ове методе нису никаква магија, већ стари начин да се храни врати прави укус. Када јаје кувате овако, избјегавате онај непријатан мирис сумпора који се јави сваки пут кад га прекувате.
Ред је да и ви једном уживате у доручку без журбе и без прерачунавања да ли ће јаје испасти како треба. Једном када пробате овако, више се никада нећете вратити на оно класично кување јаја у кључалој води
