Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало

17.02.2026

09:54

Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало
Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Понекад погледате особу поред себе и запитате се гдје је нестала она варница с почетка?

Она лакоћа, смијех, онај поглед који је све говорио. Умјесто тога, осјећате удаљеност, као да сте постали странци. Али истина је: љубав не нестаје сама од себе. Она не умире од недостатка страсти, већ од недостатка пажње. А пажња је - одлука.

Постоје парови који успијевају да остану заљубљени и послије година, без обзира на промјене и препреке. Њихова тајна? Мале, свакодневне навике које чувају њежност и блискост, и онда када све дјелује тешко.

1. Постављају питања која иду дубље од „како си данас?“

Умјесто рутинског разговора, они се питају: „Када си се данас осјећао/ла?“ јер права блискост долази кроз знатижељу. Љубав се одржава тако што сваког дана поново откривамо оног другог.

Мала пракса: Сваке вечери поставите једно питање које нема везе с послом, дјецом или обавезама. Само о емоцијама.

2. Ослобађају се прошлости

Замјерке су тихи отров сваке везе. Срећни парови знају да опроштај није слабост, већ избор. Не зато што заборављају, већ зато што одлучују да не живе у јучерашњем дану.

Мала пракса: Кад осјетите да вас стара рана вуче назад, реците себи: „То је нешто што је прошло. Овдје и сада бирам мир.“

3. Захваљују се за мале ствари

„Хвала“ је мала ријеч, али чини чуда. Захвалност за јутарњу кафу, скуван ручак, пољубац у пролазу - то су ти тренуци који хране љубав више него велики гестови.

Мала пракса: Три пута дневно искрено реците „хвала“ - чак и за ситнице.

4. Дају једно другом простор да буду своји

Здрава љубав није симбиоза. Она је спој двоје цјеловитих људи који се не гуше, већ расту заједно. Када подржавате партнерове снове и интересовања, храните и свој однос.

Мала пракса: Питајте партнера шта би волио/ла да научи ново и понудите подршку да то оствари.

5. Одлажу телефоне и отварају срца

У ери када смо стално повезани са свима заборављамо оне који су нам најближи. Парови који остају заљубљени знају да постоји вријеме за „офлајн љубав“: вечере без телефона, разговори без прекида, тишина која лијечи.

Мала пракса: Уведите једно „технолошко вече“ недјељно - без телевизора, без порука, само вас двоје и чаша вина.

6. Граде нова сјећања - увијек изнова

Рутина убија магију, а магија је храна љубави. Заједнички излети, плес у дневној соби, нова јела, спонтане авантуре - све то подсјећа зашто сте се заљубили.

Мала пракса: Напишите листу од 10 ситних ствари које желите да урадите заједно овог мјесеца. И почните одмах.

Љубав није бајка. Она је одлука која се понавља сваког дана. У сваком „хвала“, сваком опроштају и сваком погледу који каже „још сам ту“. Ако мислите да је све готово, можда само треба да промијените начин на који волите. Јер права љубав никада заиста не нестаје. Само чека да је поново његујете.

(Женски магазин)

