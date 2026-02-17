Страдао мушкарац у експлозији, огласило се ОЈТ Бањалука

Извор:
АТВ
17.02.2026
09:27
Коментари:0
У улици Браће Подгорника у Бањалуци у непосредној близини аутобуске станице јуче је око 09.10. часова, дошло је до експлозије у цитроену приликом које је смртно настрадао С.Ј. (48) године из Бања Луке.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управа Бања Лука.
Увиђају је присуствовао и инспектор против-пожарне заштите.
Сцена
Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Тренутно на програму