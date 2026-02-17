Logo
Страдао мушкарац у експлозији, огласило се ОЈТ Бањалука

Извор:

АТВ

17.02.2026

09:27

Експлозија у Бањалуци
Фото: АТВ

У улици Браће Подгорника у Бањалуци у непосредној близини аутобуске станице јуче је око 09.10. часова, дошло је до експлозије у цитроену приликом које је смртно настрадао С.Ј. (48) године из Бања Луке.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управа Бања Лука.

Увиђају је присуствовао и инспектор против-пожарне заштите.

Снежана Ђуришић

Сцена

Познато ко је претукао сина Снежане Ђуришић

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

