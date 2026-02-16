16.02.2026
18:11
Коментари:0
Некадашњи командант 6. батаљона Зворничке бригаде ВРС Остоја Станишић погинуо је у стравичној несрећи у Кладњу.
Ова информација је потврђена за Аваз.
Према првим информацијама, Остојић је погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Кладњу.
"Мушкарац је преминуо након што је извучен из ријеке и у санитетском возилу је реанимиран. Потврђена је смрт у Дому здравља", речено је за „Аваз“ из МУП-а ТК.
Хроника
Стравична несрећа у БиХ: Аутомобил слетио у ријеку, мушкарац погинуо
Остоја Станишић је бивши официр Војске Републике Српске који је пред Судом БиХ осуђен за ратне злочине почињене у Сребреници у јулу 1995. године.
Током грађанског рата у БиХ био је командант Шестог батаљона војне полиције Зворничке бригаде Дринског корпуса.
Првостепеном пресудом 2017. године осуђен је на 11 година затвора због злочина у Сребреници.
Апелационо вијеће Суда БиХ након обновљеног суђења смањило је Остоји Станишићу првостепену казну са 11 на пет година затвора за помагање у злочину у Сребреници 1995. године.
