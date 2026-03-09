Logo
Уживање: Прве фотографије Мирјане Пајковић након нових снимака

Аутор:

АТВ

09.03.2026

21:26

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Фото: Screenshot

Мирјана Пајковић, Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права, прије неколико дана поново се нашла у центру пажње након што су испливали њени нови експлицитни снимци.

Она је саслушана у полицији због сумње да је на снимку са особом за коју је расписана Интерпол потјерница, а у понедјељак се огласила први пут од када су се ти снимци појавили.

шабац

Хроника

Познато када ће бити сахрањене мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи

Како је навела, отпутовала је у Беч за викенд.

Све је у реду

Такође, открила је и да јој је полиција претресла стан и аутомобил, те привремено узела телефон.

Како је нагласила, није побјегла из Црне Горе, већ на одмор.

"Драги људи све је уреду. Након 7 сати проведених у Центру безбједности у петак, претреса стана и аута, те предаје телефона, одлучила сам да викенд проведем у Бечу. Пошто је први лет био у суботу у 7 и 20 сати, нисам могла да узмем картицу била сам недоступна", открила је Пајковићева.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Објавила је двије фотографије на којима се види како ужива у Бечу.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

Ко је Никола Дрецун

Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић саслушана је у полицији, гд‌је је негирала да је била у контакту са одбјеглим припадником кавачког криминалног клана Николом Дрецуном, који је оптужен за двоструко убиство на Цетињу у јуну 2024. године.

Никола Дрецун из Цетиња оптужен је да је 20. јуна 2024. године убио суграђане Петра Калуђеровића и Драгана Рогановића, који су наводно били повезани са супротстављеним шкаљарским криминалним кланом.

У експлозији бомбе том приликом повријеђени су и њихови пријатељи Танасије Јовановић и Михаило Борозан, као и случајна пролазница Десанка Вујовић.

За Дрецуном је крајем новембра 2024. године расписана међународна потјерница Интерпола.

Осим наводног снимка на којем је са Дрецуном, прије два дана у јавности је објављен и експлицитни видео за који се тврди да приказује Пајковићеву, а за који се спекулише да је настао у просторијама Владе Црне Горе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

