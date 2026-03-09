Logo
Хорор у Хрватској: Крвнички претукао цимера, ометао екипу хитне помоћи да га реанимирају

АТВ

09.03.2026

19:15

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Држављанин Узбекистана (44) преминуо је у Озаљу у Хрватској након што га је, како се сумња, крвнички претукао цимер.

Претрес куће гдје се 8. марта одиграла језива драма, трајала је до касних ноћних сати.

vatrogasci

Хроника

Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

Како извјештава Јутарњи, смрт 44-годишњег држављанина Узбекистана догодила се веома брзо, а убрзо након тога полиција је ухапсила 32-годишњег мушкарца из Озаља, особу са двојним држављанством. С обзиром на првобитно прикупљене информације, полиција је одмах посумњала да је смрти страног радника претходило кривично дјело.

Док се против 32-годишњака спроводи кривична истрага, извршен је и претрес дома у којем се догодио крвави злочин. Како незванично сазнаје Јутарњи, обрачуну је претходила жестока свађа између два грађевинска радника који су заједно живјели у том изнајмљеном стану.

Свађа и неслагање око конзумирања алкохолних пића ескалирали су у физички обрачун током којег је Озљанин ударио свог узбекистанског цимера, а када су интервенисале службе хитне медицинске помоћи, које су комшије позвале након што су чуле вриске, ствари су се додатно закомпликовале јер је починилац очигледно био под утицајем алкохола, а могуће је да је био и под утицајем неког опојног средства.

Полиција Србија

Србија

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

По доласку у њихов дом, екипа хитне медицинске помоћи је узалуд покушавала да реанимира несвјесног 44-годишњака јер им је 32-годишњак све вријеме одвлачио пажњу, наводи полиција. Колико је ситуација била захтјевна, али и опасна, свједочи позив у помоћ “хитне помоћи” на број 192 око 21:40, када су саопштили да нису у могућности да реанимирају особу.

Усљед ових драматичних тренутака, несрећни 44-годишњак је на крају преминуо, а њихов изнајмљени дом постао је поприште увиђаја на лицу мјеста који је водио замјеник карловачког жупанијског тужиоца.

Тијело покојника послато је на обдукцију у Карловачку болницу како би се утврдиле тачне околности које су довеле до његове смрти, у којој мјери су ударци које је задобио допринијели његовој смрти и да ли је уопште могао бити спасен.

ilu-ruža-28082025

Друштво

Преминуо Немања Копривица

У Карловачком жупанијском државном тужилаштву кажу да је у току прикупљање доказа и истрага како би се утврдиле све релевантне околности инцидента. С обзиром на то да је 32-годишњи Озљанин ометао службе хитне помоћи док су обављале своју дужност, није искључено да ће бити оптужен за напад на службено лице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Хрватска

Туча

Хитна помоћ

