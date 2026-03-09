Logo
Црна Гора уводи 'watch' листу: Ево шта то значи

АТВ

09.03.2026

16:53

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Из Бироа за оперативну координацију (БОК) Црне Горе саопштено је да је потписан Споразум о начину коришћења националне “watch” листе и Генерална правила рада и сарадње између организационе јединице за националне watch листе и контакт тачака државних органа.

Према тврдњама БОК-а, на чијем челу је потпредсједник Владе и предсједник Демократа Алекса Бечић ово проширује основу за унапређење директне размјене обавјештајно-безбједносних података у областима тероризма те тешког и организованог криминала.

Национална “watch” листа је интерна евиденција особа, организација, возила или других ентитета које надлежне службе посебно прате због могућих безбједносних или криминалних ризика.

То не значи да су особе криве, већ да безбједносне службе желе да пратите њихове активности ради превенције пријетњи.

Листу воде полиција, обавјештајне службе, гранична полиција и службе за борбу против тероризма. Разлози за стављање на листу могу бити сумња на криминал, везе са тероризмом, међународне потјернице или процијењени безбједносни ризик.

Важно је истаћи да и обични грађани могу завршити на watch листи.

То се догађа из врло специфичних разлога, као што су оправдане сумње на криминал или пријетњу безбједности, повезаности с особама или групама под надзором, те често путовање у ризичне зоне или активности које се сматрају потенцијално ризичним.

Бити на “watch” листи може довести до чешћих провјера на граници, додатних безбједносних контрола на аеродромима и полицијска праћења.

Примјери укључују међународне но-флај листе и регистре које води Интерпол.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Црна Гора

