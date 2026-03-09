Logo
Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција

Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција
Фото: Pixabay

Због великог скока цијена горива у Аустрији, бројни возачи спас траже у сусједној Словенији, гдје на бензинским пумпама уз границу стварају велике гужве.

Навала је толика да је на неким мјестима нестало дизела, а саобраћај је повремено морала да регулише и полиција, пише словенски Вечер.

Аустријанци точење горива често спајају са куповином и ручком, претварајући све у једнодневни излет.

Дуги редови и полиција на терену

У недјељу се према Моловој бензинској пумпи у Шентиљу протезала дуга колона аутомобила, већином аустријских регистрација, све до раскрснице за гранични прелаз.

Према ријечима мјештана, такве сцене трају од краја прошле седмице, откако су у Аустрији цијене горива, а посебно дизела, знатно порасле.

Саобраћај се толико појачао да је полиција повремено морала да усмјерава возила код Молове пумпе.

„У Словенији је гориво сада знатно јефтиније. Код нас је цијена литре 95-октанског бензина посљедњих дана порасла са 1,50 на 1,70 евра и више, а дизел на неким пумпама кошта и преко два евра“, пожалио се Алфред из Лајбница.

„Ако цијене код нас наставе да расту као у посљедњој седмици, а код вас не буде већих поскупљења, у Словенији ће бити још више аустријских возача“, додао је.

С њим се слаже и Томас из Прединга, који је са пријатељем дошао да наточи гориво. „Код нас је гориво сваке седмице све скупље. Ако овдје могу да уштедим 10 или 15 евра на пуном резервоару, вожња преко границе се свакако исплати“, рекао је. Истиче да многи из аустријске Штајерске и Корушке посљедњих дана размишљају исто. „Кад већ идем да точим, успут обавим куповину или одем на ручак. То је постао готово мали излет.“

