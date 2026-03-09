Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

Она је, како се наводи, ухапшена због пријаве која је поднесена 6. јуна 2025. године.

- У односу на пријаву која је поднесена дежурној служби Од‌јељења безбједности Никшић 6. јуна 2025. године полицијски службеници Од‌јељења безбједности Никшић су у координацији са надлежним Основним државним тужилаштвом у Никшићу, лишили слободе два лица - М.О. (47) због сумње да је починила кривична дијела недозвољене полне радње и запуштање и злостављање детета, као и В.Ј. (31) држављанина Босне и Херцеговине, због сумње да је починио кривично д‌јело недозвољене полне радње - истиче се у саопштењу УП.

Из УП додају да је, као што су већ извијестили јавност, никшићкој полицији пријављено од стране сродника малољетног лица да га сексуално злостављају мајка М.О. и њен емотивни партнер В.Ј.

Дијете је, како се додаје, адекватно збринуто, а у односу на поменуту пријаву полицијски службеници су спровели низ службених мјера и радњи у циљу расвјетљавања свих околности предметног догађаја.

- Предузимајући ове активности установљено је да су ова лица напустила Црну Гору, те су за њима расписане потјернице. Они су 6. марта 2026. године покушали ући у Црну Гору када су, по налогу тужиоца у Основном државном тужилаштву у Никшићу, лишени слободе. Наиме, са цјелокупним је догађајем упознат поступајући државни тужилац из Вишег државног тужилаштва у Подгорици, који се изјаснио да није надлежан за даље поступање и да се о наведеном обавијести Основно државно тужилаштво у Никшићу - наводи се.

Из УП-а су казали да су у даљој координацији са Основним државним тужилаштвом у Никшићу именовани ухапшени и уз кривичну пријаву спроведени овом државном тужилаштву на даљу надлежност.