Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

08.03.2026
21:24
У Црној Гори управо се догодио земљотрес.
Потрес се осјетио у многим дијеловима државе, као и у БиХ.
Према првим информацијама, епицентар се налазио на 30 километара северозападно од Подгорице, на дубини од 10 километара.
Прелиминарни подаци показују да је магнитуда била 3,2.
#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 19 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 8, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/pVEVhiPXkS
