Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

08.03.2026

21:24

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ
Фото: EMSC

У Црној Гори управо се догодио земљотрес.

Потрес се осјетио у многим дијеловима државе, као и у БиХ.

Према првим информацијама, епицентар се налазио на 30 километара северозападно од Подгорице, на дубини од 10 километара.

Прелиминарни подаци показују да је магнитуда била 3,2.

