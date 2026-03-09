Logo
Ивица Дачић се огласио из болнице: ''Пет дана сам био између живота и смрти''

Аутор:

АТВ

09.03.2026

17:55

Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар полиције Ивица Дачић огласио се први пут након што је хитно хоспитализован на Клиници за пулмологију Универзитетског клиничког центра Србије због обостране упале плућа!

- Драги пријатељи, први пут вам се обраћам послије тог страшног дана 25. фебруара. Вратио сам се у живот! Још сам у болници, али Конзилијум који је формирао министар Лончар ми је најавио да би ових дана требало да изађем и лијечење наставим у кућним условима. Тај црни дан ми је јасно указао шта и ко би требало да буду моји приоритети. Дан у којем сам уснуо на одласку из живота, пет дана без свијести на ивици између живота и смрти, и мог поновног буђења на дан рођења мога покојног оца Десимира, 2. марта. Хвала свима који сте вјеровали, стрепили и молили се за мене. Нека вам се добрим све врати. Хвала дивним љекарима и медицинском особљу Клинике за пулмологију Универзитетског Клиничког центра. Хвала онима што су били уз мене, хвала и онима који нису, јер су ми помогли да схватим да моју пажњу нису ни заслуживали. Хвала мом брату Александру Вучићу, мојој породици, пријатељима и партијским друговима и другарицама, државним органима, цркви, свима који сте се молили да ме Господ сачува и заштити. Прије више од 15 година Кемал Монтено и ја смо заједно пјевали његову пјесму за коју нисам ни слутио да ћу је живјети. Вратио сам се, животе! Хвала свима који су помогли да ми не буде суђено јер нема смрти без судњега дана. Хвала свима - написао је Дачић на свом налогу на Инстаграму.

Здравље

Да ли стрес може "призвати" рак?

Дачић је након хоспитализације, подсјетимо, интубиран и прикључен на респиратор, а уз помоћ потпоре за дисање је дисао све до 2. марта.

