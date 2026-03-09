Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Аутор:АТВ
Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је задржавање до 72 сата држављанину Србије И.Т. због постојања основа сумње да је извршио продужено кривично дјело фалсификовање новца.
"Осумњичени И.Т. се терети да је дана 6. и 7. марта 2026. године, након поручивања хране путем апликације за доставу, достављачима компаније 'Г.' у два наврата предао фалсификоване новчанице у апоену од по 50 евра, иако је знао да се ради о фалсификованом новцу", саопштено је из ОДТ-а.
Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност од бјекства, имајући у виду да је страни држављанин, као и опасности од понављања кривичног дјела, с обзиром на то да је раније више пута осуђиван, преноси Телеграф.
