Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

"Осумњичени И.Т. се терети да је дана 6. и 7. марта 2026. године, након поручивања хране путем апликације за доставу, достављачима компаније 'Г.' у два наврата предао фалсификоване новчанице у апоену од по 50 евра, иако је знао да се ради о фалсификованом новцу", саопштено је из ОДТ-а.

Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност од бјекства, имајући у виду да је страни држављанин, као и опасности од понављања кривичног дјела, с обзиром на то да је раније више пута осуђиван, преноси Телеграф.