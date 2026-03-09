Logo
Large banner

Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Аутор:

АТВ

09.03.2026

17:43

Коментари:

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака
Фото: pexels

Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је задржавање до 72 сата држављанину Србије И.Т. због постојања основа сумње да је извршио продужено кривично дјело фалсификовање новца.

"Осумњичени И.Т. се терети да је дана 6. и 7. марта 2026. године, након поручивања хране путем апликације за доставу, достављачима компаније 'Г.' у два наврата предао фалсификоване новчанице у апоену од по 50 евра, иако је знао да се ради о фалсификованом новцу", саопштено је из ОДТ-а.

Чистач

Занимљивости

Освојио богатство на лутрији, ради као ђубретар: Ево шта је урадио са толиким парама

Задржавање је одређено због постојања околности које указују на опасност од бјекства, имајући у виду да је страни држављанин, као и опасности од понављања кривичног дјела, с обзиром на то да је раније више пута осуђиван, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

превара

Dostava hrane

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Хроника

Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

1 ч

0
Откривено колико Србија има горива

Србија

Откривено колико Србија има горива

1 ч

0
Кнежевић: Црна Гора у залихама има више дроге него нафтних деривата

Регион

Кнежевић: Црна Гора у залихама има више дроге него нафтних деривата

1 ч

0
Крај наплатних рампи у Србији

Србија

Крај наплатних рампи у Србији

1 ч

0

Више из рубрике

Покушао да силује мушкарца, па изнио шокантну одбрану: Нисам знао да није жена

Хроника

Покушао да силује мушкарца, па изнио шокантну одбрану: Нисам знао да није жена

1 ч

0
мајка и кћерка погинуле код шапца

Хроника

Потресна исповијест Раде који је у несрећи изгубио супругу и кћерку

2 ч

0
Металном палицом претукли тинејџера (15)

Хроника

Металном палицом претукли тинејџера (15)

2 ч

0
Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

Хроника

Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner