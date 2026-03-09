Потресна исповијест Раде који је у несрећи изгубио супругу и кћерку

Аутор:АТВ
Раде Мијаиловић, власник шлеп службе из Обреновца, који је јуче изгубио супругу Марину Мијаиловић (49) и кћерку Валентину Мијаиловић (25) у саобраћајној несрећи на Шабачком путу, око 14.30, док су се враћале из Шапца кући у Обреновац огласио се након страшне трагедије. У сузама је више пута поновио да је са њиховим одласком изгубио разлог за живот.
"Биле су ми све. Моја кћерка која је имала само 24 године и жена са којом сам дисао једном душом и са којом сам од ране младости су настрадале. Остао сам сам на свијету. Изгубио сам све", рекао је Раде у потресној изјави.
Страдале мајка и кћерка биле су у аутомобилу "голф 6", којим је управљала кћерка и који се сударио са „аудијем“ у којем су били мушкарац и жена. „Голф“ је, према ријечима очевидаца, прешао у супротну траку и тада се сударио са аудијем. У несрећи су мајка и кћерка погинуле на лицу места, док су путници из аудија превезени у шабачку болницу и нису животно угрожени.
Раде тврди да се аутомобил испред кола његове кћерке нагло зауставио.
"Валентина је скренула да не би ударила у тај изненада заустављени ауто. Дошло је до судара са „аудијем“. Мојој кћерки и жени није било помоћи, док су путници из „аудија“ одвезени у болницу", испричао је несрећни човјек за Републику.
Иако у дубокој жалости, Раде се брзо информисао о стању повријеђених.
"Они су у болници, али на срећу немају тешке повреде и нису животно угрожени. Одмах сам се интересовао и питао за њих", рекао је неутјешни муж и супруг.
Потврдио је гласине да је Валентина била пред удајом, а да јој сада спрема сахрану са њеним несуђеним мужем. Грца у сузама од бола и туге.
"Марина и ја смо имали само њу и вољели смо је више од свега. Била је наше све, нада и срећа. Њен дечко се доселио код нас и ту смо жељели да живимо заједно, али… Ње више нема. Ничега нема", гушећи сузе рекао је Раде.
Најгору вијест коју је могао да прими Раде је добио од полиције док је чекао да се на капији појаве његова супруга и кћерка.
"Са Марином сам се чуо у 14.21. Пошто смо спремали роштиљ, звао сам их да видим гдје су и кад стижу и Марина ми је рекла да су завршиле, да су купиле шта су хтјеле и да стижу да једемо. Ишле су да се почасте за 8. март. Рекао сам им да купе саме, јер су то боље знале од мене. Да узму шта им треба, а сада ни њима, ни мени више ништа не треба", говори неутјешни човек док му родбина и пријатељи непрестано долазе у кућу да изјаве саучешће, али сваком од њих понестаје ријечи.
"Полиција је дошла. То су моји пријатељи јер радим годинама као мајстор за кола, држим шлеп. Познајем много људи и они мене. И свима је тешко да ми се обрате и свјестан сам да су ми и пријатељи из полиције то тешко рекли", прибран је Раде Понавља како је остао без свега у једном тренутку.
"Наша Валентина је била вриједно, паметно и весело дијете. Од своје 16. године је сама отворила свој козметички салон и упоредо завршавала средњу школу. А моја Марина је била дивна и брижна мајка и супруга која је трагично остала без родитеља, брата и сестре као мала. Нас двоје смо заједно пролазили кроз много тешких ствари у животу и сналазиле су нас разне трагедије, али смо заједно све пребродили. И сад кад смо стали на ноге да можемо да уживамо са својом кћерком", рекао је Раде.
Уплакан, сломљен закључује причу обесхрабрено.
"Сад сам остао без њих. Џабе паре, џабе све сад. упркос тузи која га је сломила", рекао је неутјешни човјек.
