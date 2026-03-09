Logo
Правио хаос у бањалучком хотелу, па ухапшен: Пронађена дрога, таблете и љекарски печати

Аутор:

АТВ

09.03.2026

11:18

Правио хаос у бањалучком хотелу, па ухапшен: Пронађена дрога, таблете и љекарски печати

У Бањалуци је у суботу ухапшен њемачки држављанин након што је правио неред у једном хотелу, а код њега је пронађена дрога, таблете те, како се сумња, фалсификовани фискални рачини.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 07. марта лишили су слободе лице А.С. држављанина Републике Њемачке, због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога и постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Фалсификовање исправе“, наводе из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције, он је ухапшен након пријаве их хотела, а код њега је пронађен кокаин и око 250 таблета.

"Надлежној полицијској станици истог дана око 10,00 часова пријављено је да је од стране непознатог мушкарца нарушен мир у хотелу у Бањалуци. Полицијски службеници изашли су на лице мјеста којом приликом су затeкли наведено лице и утврдили да се ради о лицу А.С. код којег је пронађена и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „кокаин“ и 250 комада таблета непознате врсте.

Такође, код лица А.С. прoнађени су и одузети љекарски печати и налази, као и фискални рачуни за које се сумња да су фалсификовани", наводе из полиције.

Лице А.С. је предато Служби за послове са странцима, Теренском центру за странце у Бањалуци ради предузимања мјера и радњи из њихове надлежности.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука и дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

