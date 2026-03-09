Logo
Језиве сцене: Аутом покосио тинејџера (17) на мотору, љекари му се боре за живот

АТВ

09.03.2026

08:32

У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у Обреновцу, тешко је повријеђен седамнаестогодишњи младић Н. Б. који је управљао мотоциклом.

На њега је налетио аутомобил марке БМW, а према посљедњим информацијама, стање младића је критично.

До удеса је дошло у вечерњим сатима када су се, под још увијек неразјашњеним околностима, сударили аутомобил којим је управљао Ненад С. (52) и мотоцикл на којем је био малољетни Н. Б. (17).

Борба за живот у Ургентном центру

Силина ударца била је толика да је млади мотоциклиста задобио екстремно тешке тјелесне повреде. Он је колима Хитне помоћи хитно транспортован у Ургентни центар у Београду, гдје су га љекари одмах увели у операциону салу.

"Пацијент је примљен са повредама опасним по живот. Љекари се од синоћ боре за његов опоравак, а стање се непрестано прати", наводи извор близак истрази.

Истрага ОЈТ у Обреновцу

Полиција је на лицу мјеста обавила детаљан увиђај који је трајао сатима, због чега је саобраћај у овом дијелу града био привремено обустављен.

Очекује се да ће токсиколошки налази и вјештачење возила пружити више одговора о узроку ове трагедије која је потресла Обреновчане.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

удес

Саобраћајна несрећа

Obrenovac

