Језиве сцене: Аутом покосио тинејџера (17) на мотору, љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ
09.03.2026
08:32
У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила синоћ у Обреновцу, тешко је повријеђен седамнаестогодишњи младић Н. Б. који је управљао мотоциклом.
На њега је налетио аутомобил марке БМW, а према посљедњим информацијама, стање младића је критично.
До удеса је дошло у вечерњим сатима када су се, под још увијек неразјашњеним околностима, сударили аутомобил којим је управљао Ненад С. (52) и мотоцикл на којем је био малољетни Н. Б. (17).
Силина ударца била је толика да је млади мотоциклиста задобио екстремно тешке тјелесне повреде. Он је колима Хитне помоћи хитно транспортован у Ургентни центар у Београду, гдје су га љекари одмах увели у операциону салу.
"Пацијент је примљен са повредама опасним по живот. Љекари се од синоћ боре за његов опоравак, а стање се непрестано прати", наводи извор близак истрази.
Полиција је на лицу мјеста обавила детаљан увиђај који је трајао сатима, због чега је саобраћај у овом дијелу града био привремено обустављен.
Очекује се да ће токсиколошки налази и вјештачење возила пружити више одговора о узроку ове трагедије која је потресла Обреновчане.
(Телеграф)
