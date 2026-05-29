Велики повратак Марте Савић: Пјевачица донијела важну одлуку након 17 година

Концерт „Јужни ветар фестивал“, који ће 27. јуна бити одржан на Ташмајдану у Београду, већ сада помјера границе домаће музичке сцене и постаје догађај о којем прича цијели регион.
Крај је чекању публике која деценијама жели да на једном мјесту чује највеће хитове епохе, а колики је значај овог спектакла велики говори и чињеница да је управо због овог концерта Марта Савић одлучила да прекине паузу дугу 17 година и поново стане пред публику како би отпјевала пјесме које су обиљежиле једну еру.
Вијест да се Марта враћа на сцену послије скоро двије деценије изазвала је емоције широм Балкана. Њено име за многе није само симбол музике, већ успомена на младост, љубави, славља…
Марта Савић је током деведесетих година уз култни „Јужни ветар“ доживјела највећи успон у каријери и постала једна од највољенијих пјевачица тог времена. Хитови попут „Дуј, дуј“, „Грешница“ и „Држала ме твоја љубав“ одавно су превазишли статус обичних пјесама и постали химне генерације која их и данас пјева истом емоцијом.
Управо зато њен излазак на сцену Ташмајдана неће бити само наступ, већ тренутак који ће спојити успомене, носталгију и емоцију публике која је никада није заборавила. Послије година проведених далеко од рефлектора и јавног живота, Марта се враћа управо тамо гдје је публика највише жељела да је види – међу пјесмама и људима који су је учинили музичком звијездом.
Како наводе блиски сарадници, Марта је из поштовања према публици и људима који су јој промијенили живот пристала да буде дио овог спектакла. Тиме је још једном показала колико цијени Миодрага Илића, једног од оснивача „Јужног ветра“, али и публику која је њене пјесме сачувала свих ових година.
“Драги људи, видимо се 27. јуна на Ташмајдану. Воли вас и љуби ваша Марта Савић”, кратко је поручила пјевачица, а управо те ријечи биле су довољне да друштвене мреже преплаве коментари емоција, носталгије и одушевљења.
