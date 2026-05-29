Logo
Large banner

Велики повратак Марте Савић: Пјевачица донијела важну одлуку након 17 година

Аутор:

АТВ
29.05.2026 22:57

Коментари:

0
Марта Савић
Фото: Youtube/Marta Savic

Концерт „Јужни ветар фестивал“, који ће 27. јуна бити одржан на Ташмајдану у Београду, већ сада помјера границе домаће музичке сцене и постаје догађај о којем прича цијели регион.

Крај је чекању публике која деценијама жели да на једном мјесту чује највеће хитове епохе, а колики је значај овог спектакла велики говори и чињеница да је управо због овог концерта Марта Савић одлучила да прекине паузу дугу 17 година и поново стане пред публику како би отпјевала пјесме које су обиљежиле једну еру.

Вијест да се Марта враћа на сцену послије скоро двије деценије изазвала је емоције широм Балкана. Њено име за многе није само симбол музике, већ успомена на младост, љубави, славља…

Марта Савић је током деведесетих година уз култни „Јужни ветар“ доживјела највећи успон у каријери и постала једна од највољенијих пјевачица тог времена. Хитови попут „Дуј, дуј“, „Грешница“ и „Држала ме твоја љубав“ одавно су превазишли статус обичних пјесама и постали химне генерације која их и данас пјева истом емоцијом.

Управо зато њен излазак на сцену Ташмајдана неће бити само наступ, већ тренутак који ће спојити успомене, носталгију и емоцију публике која је никада није заборавила. Послије година проведених далеко од рефлектора и јавног живота, Марта се враћа управо тамо гдје је публика највише жељела да је види – међу пјесмама и људима који су је учинили музичком звијездом.

Сека Алексић

Сцена

Ево како изгледа сестра Секе Алексић: Живи у БиХ

Како наводе блиски сарадници, Марта је из поштовања према публици и људима који су јој промијенили живот пристала да буде дио овог спектакла. Тиме је још једном показала колико цијени Миодрага Илића, једног од оснивача „Јужног ветра“, али и публику која је њене пјесме сачувала свих ових година.

“Драги људи, видимо се 27. јуна на Ташмајдану. Воли вас и љуби ваша Марта Савић”, кратко је поручила пјевачица, а управо те ријечи биле су довољне да друштвене мреже преплаве коментари емоција, носталгије и одушевљења.

(гранд тв)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пјевачица

концерт

Марта Савић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда

Сцена

Милица Тодоровић први пут о сину Богдану

1 ч

0
Гоца Божиновска

Сцена

"Лице ми се изобличило од ботокса" Пјевачица шокирала признањем: "Изгледала сам као пластична лутка"

8 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Комшије Лепе Брене откриле зашто је пјевачица упала са ножем у њихову кућу

12 ч

0
пјевачица млада дјевојка

Сцена

Џејла Рамовић: Била сам заљубљена у Милана Станковића

15 ч

0

Више из рубрике

Пјевачица Милица Тодоровић син Богдан Звезде Гранда

Сцена

Милица Тодоровић први пут о сину Богдану

1 ч

0
Бака Прасе

Сцена

"Хоћу да ставиш 610 кубика плус трансфер масти" Бака шокира поново: Платио Милени нове груди

2 ч

1
Гоца Божиновска

Сцена

"Лице ми се изобличило од ботокса" Пјевачица шокирала признањем: "Изгледала сам као пластична лутка"

8 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Комшије Лепе Брене откриле зашто је пјевачица упала са ножем у њихову кућу

12 ч

0

  • Најновије

22

57

Велики повратак Марте Савић: Пјевачица донијела важну одлуку након 17 година

22

40

Прогноза за љето: Сваки мјесец топлији од просјека

22

39

Њујорк тајмс: Трамп није донио одлуку о споразуму

22

35

Обиљежене 34. године од формирања Првог и Другог крајишког корпуса Војске Републике Српске

22

23

Милица Тодоровић први пут о сину Богдану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner