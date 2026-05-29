Џејла Рамовић: Била сам заљубљена у Милана Станковића

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:10

пјевачица млада дјевојка
Фото: Instagram/printscreen

Пјевачица Џејла Рамовић имала је наступ у Београду, гд‌је је отворено говорила о односу са колегом Миланом Станковићем, могућем одласку на Евровизију, али и сарадњи коју планира са хрватским извођачем Јаковом Јозиновићем.

Осврнула се и на дружење на једном градском догађају, гд‌је је запјевала са Александром Пријовић, Јаковом Јозиновићем и бројним другим извођачима.

"Само нек је повода за провод! Пјесма нова ми пролази супер, пролази на наступима. Са Пријовићком сам се проводила, било је супер. Радо бих снимила дует са њом. За сад имам само дуете са мушким извођачима. У плану је дует и са Јаковом. Пјесму још нисмо пронашли, тражимо иделну пјесму за нас двоје", рекла је Џејла, преноси Пинк.

"У плану је концерт, само да се стрпимо мало. Имају предуслови за то, за мој случај. Кад снимим албум, биће и то. Миљеница сам многих, сви су имали прилике да гледају моје одрастање", казала је она.

Осврнула се на изјаву Жељка Шашића да пјевачи из такмичења никад неће моћи да иду на Евровизију.

"Не мислим да им није мјесто на такмичењима, то јесте такмичење. Не бих била истог мишљења. Имала сам те афинитете, али се Босна не пријављује. Можда Србију једног дана, ко зна, да. Сад ми то није у фокусу", истакла је она.

"Трудим се да у свему имам мјеру. У балансу је све, бар ја тако мислим, пратим себе. Посавјетујем се са неким, људи ми кажу и добро и лоше, тако треба. Мислим да више није ин да се људи оперишу. Волим себе овакву, али ко зна, можда бих са неком другом душом била незадовљна овим изгледом. Срећна сам што нисам. Енергетски вампири од људи нису вриједни нашег времена, битно је сјећи, правити резове", навела је Џејла. Осврнула се и на школске дане и пјевача на ког је увијек била слаба.

"Кроз такмичења сам прошла крај основне школе и цијелу средњу школу. Неке драгоцјене моменте са средњошколцима сам сигурно изгубила због такмичења. Милан Станковић је одувијек био мој селебрити краш! Била сам заљубљена у њега. Ко није? Нисам му то никад рекла", признала је млада пјевачица из БиХ. Иначе, за Станковића се шушка да се враћа на естраду послије вишегодишње паузе.

"Можда смо се једном видјели у животу. Не вјерујем да бих била поново заљубљена у њега. Он је био свој од првог дана, уникатан је био од почетка. Нући на сличан начин провоцира масу, он исто баш добро ради наш посао", рекла је она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног тексту на порталу atvbl.rs.

