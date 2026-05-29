Шок на дну океана: Научници нису могли да вјерују својим очима - плаво створење их изненадило

Научници су на дну океана код Галапагоских острва открили нову, ситну врсту хоботнице плаве боје која може да стане на длан, након истраживања спроведеног уз помоћ подморнице на даљинско управљање, саопштила је Чарлс Дарвин фондација додајући да је нова врста пронађена око 1.800 метара испод површине мора.
Стручњакиња за хоботнице Џенет Војт из Чикашког музеја природне историје рекла је да је одмах знала да се ради о нечему изузетном, иако је у почетку имала на располагању само фотографије, а касније и конзервирани примјерак.
Она је, како наводи ЦБС Њуз, навела да је најближа позната сродна врста хоботнице до сада регистрована код обале Уругваја, у потпуно другом океанском подручју.
Пошто је постојао само један примјерак, научници нису жељели да га сецирају ради класичне анализе, већ су користили компјутеризовану томографију (ЦТ) како би направили тродимензионални модел.
- Не постоји ништа слично осјећају када цијели дан проучавате нешто што ниједан човјек прије вас није видио - изјавила је шефица рендгенске лабораторије музеја Стефани Смит.
Нова врста, названа "Microeledone galapagensis", издваја се не само по плавој боји, већ и по малој величини у оквиру породице Megaleledonidae, чији су чланови углавном знатно већи и живе у Јужном океану око Антарктика.
- Њени кратки краци са само једним редом сисаљки издвајају је од већине познатих хоботница - навела је Војт.
Она је додала да се разликује и по глаткој кожи на леђима и специфичној обојености, леђа су светлоплава, док је доња страна тамно љубичаста. Научници сматрају да оваква боја може да има заштитну функцију у дубоком мору, јер тамни дио тијела прекрива плијен који евентуално емитује свјетлост, чиме се хоботница штити од предатора.
Стручњаци истичу да открића нових врста хоботница у дубоком мору нису ријеткост, с обзиром на то да су велики дијелови океанског дна и даље неистражени. Прво виђење ове врсте забиљежено је 2015. године код острва Дарвин, названог по британском научнику Чарлсу Дарвину, чији је боравак на Галапагосу допринео развоју теорије еволуције.
