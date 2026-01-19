Човјека напала једна од најсмртоноснијих животиња - посљедице су језиве

Извор:
19.01.2026
Био је то наизглед обичан дан на плажи за Јауна-Пола 'ЈП' Калмана, оца двоје дјеце.
Док је пливао у плитким водама популарне плаже Балморал у Сиднеју, подигао је нешто што је сматрао занимљивом шкољком, савршеним сувениром за своју кћерку.
Али, у само неколико тренутака, тај га је безазлени чин довео на ивицу смрти јер се суочио с једним од најсмртоноснијих створења у океану - са злогласном плавопрстенастом хоботницом!
Инцидент се одвио петог фебруара прошле године, око један сат послије подне, када је ногом стао на шкољку каменице. Подигао ју је како би је боље погледао и тада схватио да му се око палца омотала сићушна плавопрстенаста хоботница.
"Глава хоботнице била је величине мале пикуле, а њени краци обавили су ми се око зглоба", присјетио се Калман.
"Створење је било величанствено, јарко жуте боје са свјетлећим плавим прстеновима", додао је.
Одмах је препознао о којој се животињи ради и схватио је да се налази у озбиљној опасности.
"Њене мале плаве тачке пулсирале су невјероватно плавом бојом, што значи да је љута и да ме гризе", испричао је за медије.
Упркос шокантном открићу, у почетку није осјећао никакву бол. Смирено је стресао животињу са руке, сјео на ручник и почео на интернету претраживати симптоме угриза.
Није ни слутио да му је преостало свега неколико минута прије драме.
Само двадесетак минута након угриза, Калман је осјетио да му трне палац. Убрзо након тога, утрнулост се проширила и на усне. Говор му је постајао све неразговјетнији, па је у паници назвао бившу супругу Кортни и затражио помоћ.
"Усне су ми већ биле утрнуле, био сам у стању конфузије и тешко сам говорио", рекао је.
Срећом, Кортни је брзо стигла и одвезла га у болницу Ројал Норт Шор. Свака секунда постала је пресудна јер је отров већ почео преузимати контролу над његовим тијелом.
"Да није било ње, био бих мртав. Апсолутно јој дугујем живот", признао је касније.
До тренутка када је стигао у болницу, Калман је губио сву снагу. Страховао је да неће преживјети вожњу. Унутар тридесет минута од пријема, био је потпуно паралисан.
Његово стање било је застрашујуће. Био је при свијести, заробљен у властитом тијелу које више није могао контролисати.
"Чуо сам све. Видио сам све. Осјећао сам како ме додирују. Био сам једноставно потпуно паралисан", описао је мучно искуство за "9Њуз".
Није могао да се помјери, а ускоро ни да самостално дише.
Доктори су се очајнички борили да му спасе живот. Очи су му се почеле окретати, а упркос њиховим молбама да их држи отвореним, није имао над њима контролу.
У тим тренуцима мисли су му биле усмјерене на његову дјецу и страх да их више никада неће видјети.
"Мислио сам си, о Боже, је ли ово крај? Сјећам се да сам рекао: 'Не желим умријети, имам дјецу'", присјетио се.
Како би му спасили живот, љекари су га ставили у индуковану кому. Интубиран и прикључен на апарате, провео је сљедећих двадесет сати у стању у којем су машине дисале умјесто њега, док се тијело борило с једним од најмоћнијих отрова у природи.
Након двадесет сати неизвјесности, Калман се ипак пробудио. Чудесно, преживио је. Но, његова борба није била готова. Чак и у болници, након буђења из коме, доживио је неколико мањих напада парализе.
Два дана касније отпуштен је кући, али отров је и даље тињао у његову систему.
Најдраматичнији тренутак догодио се дан након изласка из болнице. Док је био у куповини у супермаркету Алди, изненада је осјетио да губи сву енергију.
"Морао сам се зауставити насред пролаза, знао сам да нешто није у реду. Сљедеће чега се сјећам је да сам лежао на поду, потпуно паралисан", испричао је.
Калман је доживио још три таква напада парализе, од којих је један захтијевао поновни хитан одлазак у болницу. Требале су недјеље да се његово тијело у потпуности опорави од посљедица угриза.
Плавопрстенаста хоботница, иако малена, посједује отров тетродотоксин, који је хиљадама пута смртоноснији од цијанида.
Једна хоботница носи довољно отрова да у неколико минута убије двадесет шест одраслих особа, а за њега не постоји противотров.
Угриз је често безболан због чега жртве неријетко прекасно схвате шта им се догодило. Отров узрокује брзу парализу мишића, укључујући и дисајне мишиће, што доводи до смрти гушењем, док жртва остаје потпуно свјесна.
Након овог и неколико сличних инцидената, локалне власти у Сиднеју издале су упозорење купачима да буду опрезни и да не дирају шкољке или истражују камените дијелове плаже голим рукама.
