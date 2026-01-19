Logo
Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

Извор:

Блиц

19.01.2026

11:56

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

На основу најновијих података Удружење нафтних компанија Србије о цијенама горива у региону, Србија се по већини категорија налази у средини регионалне љествице, док су разлике међу земљама и даље значајне, посебно када је ријеч о бензину и дизелу.

Подаци су изражени у еврима по литру, прерачунати по средњем курсу националних банака.

Цијена бензина BMB 95 у Србији износи 1,525 евра по литру, што је испод регионалног просјека од 1,431 евро. Најскупљи бензин у региону биљежи се у Албанији са 1,784 евра, затим у Грчкој са 1,752 евра.

Најјефтинији бензин у региону имају Сјеверна Македонија са 1,138 евра и Босна и Херцеговина са 1,194 евра по литру.

Када је ријеч о дизелу ЕН 590, Србија је међу скупљим тржиштима у региону са цијеном од 1,628 евра по литру, што је знатно изнад регионалног просјека од 1,408 евра.

Најскупљи дизел поново се продаје у Албанији, гд‌је цијена достиже 1,790 евра, док је најјефтинији у Сјеверној Македонији са 1,048 евра по литру. У Босни и Херцеговини дизел кошта 1,224 евра, а у Хрватској 1,360 евра, преноси Блиц.

Цијена ТНГ аутогаса у Србији износи 0,796 евра по литру, што је изнад регионалног просјека од 0,740 евра, али и даље ниже у односу на поједине сусједне земље.

Најскупљи аутогас биљежи се у Хрватској са 0,860 евра, док је најјефтинији у Бугарској са свега 0,572 евра по литру. У Мађарској ТНГ кошта 0,824 евра, а у Словенији 0,826 евра.

gorivo

Цијене

