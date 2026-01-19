Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Извор:
Живимо у дигиталном добу у којем већина финансија пролази кроз банковне апликације и мобилне платформе, па опрез више није само препорука, већ постаје неопходност.
Све учесталије преваре данас циљају на људску пажњу и повјерење, а не на техничке пропусте, стварајући ситуације у којима један тренутак непажње може имати озбиљне финансијске посљедице.
Иако се много говори о заштити потрошача, једна врста преваре и даље пролази готово без грешке – превара која игра на страх и повјерење у банке. Британски Гардијан ових дана упозорава на све раширенији модел преваре у којем преваранти не траже новац директно, већ жртви „само“ пошаљу захтјев за потврду.
На први поглед, све дјелује безазлено. Нема пребацивања новца, нема сумњивих линкова, само једна обавјештење и један клик. Ипак, посљедица може бити потпуно испражњен рачун.
Преваранти се представљају као службеници банке и позивају власника рачуна телефоном. Често се обраћају именом, понекад познају адресу или поштански број, и траже да се одређени подаци „само потврде“. У разговору питају да ли је обављена нека куповина у другом граду, у трговини техничком робом или на непознатој интернет страници. Када жртва каже да ту трансакцију не препознаје, преварант објашњава да је плаћање блокирано, али да је потребно „хитно осигурати рачун“.
У том тренутку жртва заиста добија службену обавијест банке, најчешће захтјев за додавање картице у Apple Pay или Google Pay, или једнократни код који стиже путем СМС-а или апликације. Под притиском и у страху да ће остати без новца, особа одобрава захтјев или изговара код, несвесна да је управо тим тренутком омогућила преварантима приступ свом рачуну.
Страх и журба данас су главни савезници превараната. Они више не рачунају на техничке пропусте, већ на психолошки притисак који ствара осјећај хитности. Управо због тога овакве преваре често завршавају тешким финансијским губицима. Стручњаци савјетују да се у таквим ситуацијама разговор одмах прекине и да се банка контактира путем службених канала како би се рачун заштитио. Такође, важно је никада не дијелити једнократне кодове и укључити обавјештења о трансакцијама у апликацији, јер управо ови кораци могу спријечити катастрофу.
Ова врста преваре показује колико је важно остати смирен, чак и када ситуација изгледа хитно и алармантно. Један клик, колико год безазлен изгледао, може имати далекосежне посљедице, а преваранти рачунају на то да жртва неће посумњати док не буде прекасно.
