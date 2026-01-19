Logo
Large banner

Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Извор:

Агенције

19.01.2026

10:47

Коментари:

0
Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац
Фото: Pexels

Живимо у дигиталном добу у којем већина финансија пролази кроз банковне апликације и мобилне платформе, па опрез више није само препорука, већ постаје неопходност.

Све учесталије преваре данас циљају на људску пажњу и повјерење, а не на техничке пропусте, стварајући ситуације у којима један тренутак непажње може имати озбиљне финансијске посљедице.

Иако се много говори о заштити потрошача, једна врста преваре и даље пролази готово без грешке – превара која игра на страх и повјерење у банке. Британски Гардијан ових дана упозорава на све раширенији модел преваре у којем преваранти не траже новац директно, већ жртви „само“ пошаљу захтјев за потврду.

На први поглед, све д‌јелује безазлено. Нема пребацивања новца, нема сумњивих линкова, само једна обавјештење и један клик. Ипак, посљедица може бити потпуно испражњен рачун.

Преваранти се представљају као службеници банке и позивају власника рачуна телефоном. Често се обраћају именом, понекад познају адресу или поштански број, и траже да се одређени подаци „само потврде“. У разговору питају да ли је обављена нека куповина у другом граду, у трговини техничком робом или на непознатој интернет страници. Када жртва каже да ту трансакцију не препознаје, преварант објашњава да је плаћање блокирано, али да је потребно „хитно осигурати рачун“.

vatrogasci

Србија

Гори кров зграде Специјалног суда

У том тренутку жртва заиста добија службену обавијест банке, најчешће захтјев за додавање картице у Apple Pay или Google Pay, или једнократни код који стиже путем СМС-а или апликације. Под притиском и у страху да ће остати без новца, особа одобрава захтјев или изговара код, несвесна да је управо тим тренутком омогућила преварантима приступ свом рачуну.

Страх и журба данас су главни савезници превараната. Они више не рачунају на техничке пропусте, већ на психолошки притисак који ствара осјећај хитности. Управо због тога овакве преваре често завршавају тешким финансијским губицима. Стручњаци савјетују да се у таквим ситуацијама разговор одмах прекине и да се банка контактира путем службених канала како би се рачун заштитио. Такође, важно је никада не д‌ијелити једнократне кодове и укључити обавјештења о трансакцијама у апликацији, јер управо ови кораци могу спријечити катастрофу.

Ова врста преваре показује колико је важно остати смирен, чак и када ситуација изгледа хитно и алармантно. Један клик, колико год безазлен изгледао, може имати далекосежне посљедице, а преваранти рачунају на то да жртва неће посумњати док не буде прекасно.

Подијели:

Тагови:

превара

banka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

2 ч

0
Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

Економија

Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

2 ч

0
Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Свијет

Доналд Трамп је упутио језиву поруку

2 ч

1

Више из рубрике

Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

Економија

Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

2 ч

0
Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Економија

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

4 ч

0
паре, новац, марке

Економија

Смањена просјечна плата у ФБиХ

16 ч

0
Привредници ће дизати цијене роба и услуга

Економија

Привредници ће дизати цијене роба и услуга

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner