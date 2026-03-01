Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

Извор:
Први пут пред камерама, у документарном филму "Сале" говорио је дугогодишњи пријатељ и адвокат Саше Поповића, Миша Петровски, који је открио да је уз њега био свега неколико сати прије него што је преминуо.
Миша је с поносом истакао да је Саша Поповић био пријатељ до самог краја, чак и у најтежим тренуцима и да је његова снага била невјероватна.
"Наше пријатељство је дугогодишње, тихо, али постојано и то је било тако до посљедњег тренутка. Ја сам био с њим неколико сати прије него што нас је напустио", рекао је Миша Петровски.
Адвокат је открио и како су изгледали посљедњи тренуци њиховог сусрета.
"Он је био борац до посљедњег тренутка. И тад кад смо се опраштали, он је нашао снаге да подигне руку, да се рукујемо, да се поздравимо до неког сљедећег виђења", испричао је Миша Петровски у документарцу о Саши Поповићу.
