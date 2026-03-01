Logo
Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

АТВ

01.03.2026

20:51

Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт
Фото: Youtube screenshot

Први пут пред камерама, у документарном филму "Сале" говорио је дугогодишњи пријатељ и адвокат Саше Поповића, Миша Петровски, који је открио да је уз њега био свега неколико сати прије него што је преминуо.

Миша је с поносом истакао да је Саша Поповић био пријатељ до самог краја, чак и у најтежим тренуцима и да је његова снага била невјероватна.

"Наше пријатељство је дугогодишње, тихо, али постојано и то је било тако до посљедњег тренутка. Ја сам био с њим неколико сати прије него што нас је напустио", рекао је Миша Петровски.

Адвокат је открио и како су изгледали посљедњи тренуци њиховог сусрета.

"Он је био борац до посљедњег тренутка. И тад кад смо се опраштали, он је нашао снаге да подигне руку, да се рукујемо, да се поздравимо до неког сљедећег виђења", испричао је Миша Петровски у документарцу о Саши Поповићу.

(Телеграф)

Таг :

Saša Popović

Коментари (0)
