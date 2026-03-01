Logo
Large banner

У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Извор:

АТВ

01.03.2026

20:48

Коментари:

0
У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Чекаонице пуне. Иако се не чини као добра опција да чекате на ред, свакако је боље од чекања до посљедњег тренутка да се обратите љекару.

Симптоми су наизглед уобичајени за сезонске вирусе, али док чекате да кијавица, зачепљеност носа и грлобоља прође, опасност од компликација расте, а кад коначно дођете код љекара, све чешћа дијагноза је обострана упала плућа.

Да ли међу нама хара вирус који је подједнако опасан као ковид 19 или чак и подмуклији?

ilu-ruža-28082025

Сцена

Преминуо брат познате пјевачице

Доктор Миленко Шеклер говорио је о томе у Пулсу Србије на Курир телевизији.

"Ова година је мало другачија од стандардних година по питању сезоне појављивања респираторних инфекција, поготово када причамо о грипу. Обично је пик случајева обољелих од половине јануара до прве половине фебруара", рекао је Шеклер.

Сматра да се то уклапа са тим када дјеца таман крену у школу послије распуста односно празника.

"Међутим, сада је било за нову годину или чак и мало прије ње, цијела сезона грипа је кренула више од мјесец дана раније него што обично почиње", додаје.

Оно што он мисли да је у цијелој причи најинтересантније је да је обично сваки пут преовладавао свињски грип односно пандемијски грип, како каже, онај који су сви 2011. године називали лажни грип, он је до сада чинио више од пола случајева.

Погођена лука у Абу Дабију

Бања Лука

Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

"Ипак, ове године, грип који је у задњих 5 година био занемарљив, Х3 подтип, није он супер грип нити посебан али је он ове године био доминантан и чинио скоро двије трећине свих случајева грипа у цијелом региону", каже он.

Каже да је то битно јер када је исти подтип он свакако ствара своју заштиту без обзира да ли је неко вакцинисан или не.

"Ви имате неко преклапање јер је подтип исти, и такође имате неку своју заштиту која не може да вам обезбиједи да се не заразите али вам обезбјеђујете да немате тешке симптоме", објашњава Шеклер.

Дакле, дјелује исто као и вакцина и са репетативним контактом долази до заштите код особе која се заражује.

Старији људи не могу да устану из кревета због њега

"Први пут он апсолутно доминира. Оно што смо ми неколико година уназад пребољевали Х1 не може да нас заштити од Х3. Ипак, ми смо имали најаву да ће се ово десити и он се сада налази у вакцинама", говори Шеклер.

Али, како каже, он је промијенио своју антигену способност и вакцина због тога није давала драстичну заштиту и због тога се дешавају ови случајеви.

Дјевојчица, телефон

Регион

Након једне СМС поруке жена остала без 3.500 евра: Ово никада немојте да радите

Наводи да су многи старији људи били заковани за кревет баш због тога и да се тако родила прича о супер грипу.

Свако ко има хроничне болести свакако би требао да се вакцинише против грипа.

Говори да дјеца такође морају да излазе напоље, морају појачати физичку активност, прљати се, повређују и морају да долазе у контакт са различитим микроорганизмима како би била здравија.

Подијели:

Тагови :

virus

grip

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Главобоља

Здравље

Ове симптоме не смијете игнорисати: Ево када је главобоља знак за узбуну

8 ч

0
Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

Здравље

Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

1 д

0
Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом

Здравље

Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом

1 д

0
Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

Здравље

Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner