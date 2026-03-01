У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Извор:
01.03.2026
Чекаонице пуне. Иако се не чини као добра опција да чекате на ред, свакако је боље од чекања до посљедњег тренутка да се обратите љекару.
Симптоми су наизглед уобичајени за сезонске вирусе, али док чекате да кијавица, зачепљеност носа и грлобоља прође, опасност од компликација расте, а кад коначно дођете код љекара, све чешћа дијагноза је обострана упала плућа.
Да ли међу нама хара вирус који је подједнако опасан као ковид 19 или чак и подмуклији?
Доктор Миленко Шеклер говорио је о томе у Пулсу Србије на Курир телевизији.
"Ова година је мало другачија од стандардних година по питању сезоне појављивања респираторних инфекција, поготово када причамо о грипу. Обично је пик случајева обољелих од половине јануара до прве половине фебруара", рекао је Шеклер.
Сматра да се то уклапа са тим када дјеца таман крену у школу послије распуста односно празника.
"Међутим, сада је било за нову годину или чак и мало прије ње, цијела сезона грипа је кренула више од мјесец дана раније него што обично почиње", додаје.
Оно што он мисли да је у цијелој причи најинтересантније је да је обично сваки пут преовладавао свињски грип односно пандемијски грип, како каже, онај који су сви 2011. године називали лажни грип, он је до сада чинио више од пола случајева.
"Ипак, ове године, грип који је у задњих 5 година био занемарљив, Х3 подтип, није он супер грип нити посебан али је он ове године био доминантан и чинио скоро двије трећине свих случајева грипа у цијелом региону", каже он.
Каже да је то битно јер када је исти подтип он свакако ствара своју заштиту без обзира да ли је неко вакцинисан или не.
"Ви имате неко преклапање јер је подтип исти, и такође имате неку своју заштиту која не може да вам обезбиједи да се не заразите али вам обезбјеђујете да немате тешке симптоме", објашњава Шеклер.
Дакле, дјелује исто као и вакцина и са репетативним контактом долази до заштите код особе која се заражује.
"Први пут он апсолутно доминира. Оно што смо ми неколико година уназад пребољевали Х1 не може да нас заштити од Х3. Ипак, ми смо имали најаву да ће се ово десити и он се сада налази у вакцинама", говори Шеклер.
Али, како каже, он је промијенио своју антигену способност и вакцина због тога није давала драстичну заштиту и због тога се дешавају ови случајеви.
Наводи да су многи старији људи били заковани за кревет баш због тога и да се тако родила прича о супер грипу.
Свако ко има хроничне болести свакако би требао да се вакцинише против грипа.
Говори да дјеца такође морају да излазе напоље, морају појачати физичку активност, прљати се, повређују и морају да долазе у контакт са различитим микроорганизмима како би била здравија.
