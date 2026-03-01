Logo
Ове симптоме не смијете игнорисати: Ево када је главобоља знак за узбуну

Извор:

Индекс

01.03.2026

15:00

Коментари:

0
Главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Неуролог др Бејбинг Чен упозорио је на два знака анеуризме мозга која се никада не смију игнорисати јер могу указивати на стање опасно по живот.

Анеуризма је избочење на крвном суду у мозгу, а ако пукне, може доћи до крварења. Иако је већина анеуризми мала и не изазива симптоме, па се често открије случајно, постоје важни знаци упозорења, објавио је др Чен на ТикТоку.

илу-Дубаи

Свијет

Амбасадор БиХ у УАЕ: Послата је порука

Знаци на очима

Др Чен, познатији као др Бинг, објаснио је о чему је ријеч.

"Први знак о којем ћу говорити је комбинација симптома која се може видјети код одређене врсте анеуризме мозга. То укључује спуштен капак на једном оку, проширену зјеницу на истој страни, као и потешкоће с помјерањем ока, уз замућен и дупли вид. То може бити упозорење да се велика анеуризма налази на задњој комуникантној артерији, важном крвном суду у мозгу, и да притиска трећи мождани живац", рекао је.

Главобоља

Изненадна и изузетно јака главобоља још је један могући знак анеуризме.

"Други знак је јака главобоља", казао је др Бинг.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Увијек и изнова бранити темеље Српске

"То је главобоља чији бол за свега неколико секунди до минут нарасте на 10 од 10. То може бити знак да анеуризма управо пуца или је у раној фази пуцања."

Фактори ризика

Др Бинг је подијелио и неке од кључних фактора ризика за анеуризму мозга.

"Многе анеуризме имају генетску компоненту. Зато, ако у породици имате историју можданих анеуризми, вриједи разговарати с љекаром о прегледу", савјетује.

"Постоје и ствари које сви можемо учинити како бисмо смањили ризик, попут престанка пушења, избјегавања прекомјерног уноса алкохола и одржавања крвног притиска под контролом."

Погођена лука у Абу Дабију

Свијет

Погођена лука у Абу Дабију

Када позвати хитну помоћ

Британска Национална здравствена служба (НХС) наводи да треба одмах позвати хитну помоћ ако ви или неко други изненада доживите изузетно јаку главобољу која не пролази.

Хитно је и ако се појави слабост лица, на примјер када једна страна "виси" и отежава осмијех, као и слабост или утрнулост у једној руци или дуж једне стране тијела. Знаци за узбуну су и проблеми с говором, попут неразговјетног говора или потешкоћа у проналажењу правих ријечи, као и замућен вид или губитак вида на једном или оба ока.

