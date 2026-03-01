Logo
Погођена лука у Абу Дабију

01.03.2026

14:42

Погођена лука у Абу Дабију
Фото: Printscreen

Данас је током нових напада на Уједињене Арапске Емирате погођена лука у Абу Дабију.

Редакција Провјерено.инфо је од читалаца добила видео снимак који приказује шта се догодило на мјесту догађаја а видљиви су експлозије и дим у дијелу луке.

Извјештаји потврђују да се види дим у близини лучких постројења у Абу Дабију након серије експлозија које су одјекнуле градом.

Hapšenje, lisice

Хроника

Покушали украсти ауди у Бијељини па ухапшени

Иако су примарни циљеви били аеродром и војне базе, крхотине су пале и на индустријске зоне.

Према тренутним подацима, локална противваздушна одбрана покушава да одговори на пријетњу, али информације о евентуално повријеђеним особама или обиму материјалне штете још увијек нису званично потврђене

