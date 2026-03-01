ИДФ процјењује да Иран има око 2.500 балистичких ракета

Извор:
СРНА
01.03.2026
15:57
Израелска војска процјењује да Иран тренутно посједује око 2.500 балистичких ракета и да убрзава њихову производњу.
Прије рата у јуну 2025. године, Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су саопштиле да су идентификовале напоре Ирана да значајно убрза производњу балистичких ракета и повећа свој арсенал са око 3.000 на 8.000 у року од двије године, преноси Тајмс оф Израел.
Током рата у јуну Иран је лансирао више од 500 ракета на Израел, а војска је пријавила да је уништила стотине ракета у нападима и спријечила производњу додатних 1.500 ракета гађањем производне инфраструктуре.
У посљедњих неколико мјесеци израелска војска наводи да Иран улаже велике напоре да обнови своје производне капацитете ракета, производећи десетине ракета мјесечно.
ИДФ истиче да је производња балистичких ракета у Ирану у посљедњих неколико мјесеци била у расту и да земља сада посједује око 2.500 пројектила.
"То што ракете посједује режим који намјерава да уништи државу Израел представља егзистенцијалну пријетњу", наводи ИДФ и додаје да "неће дозволити иранском терористичком режиму да обнови своје војне капацитете" и да ће наставити да дјелује како би елиминисала сваку потенцијалну пријетњу грађанима Израела, било гдје и било када.
