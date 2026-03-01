Logo
ИДФ процјењује да Иран има око 2.500 балистичких ракета

01.03.2026

15:57

Иран Израел напад
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Израелска војска процјењује да Иран тренутно посједује око 2.500 балистичких ракета и да убрзава њихову производњу.

Прије рата у јуну 2025. године, Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су саопштиле да су идентификовале напоре Ирана да значајно убрза производњу балистичких ракета и повећа свој арсенал са око 3.000 на 8.000 у року од двије године, преноси Тајмс оф Израел.

Током рата у јуну Иран је лансирао више од 500 ракета на Израел, а војска је пријавила да је уништила стотине ракета у нападима и спријечила производњу додатних 1.500 ракета гађањем производне инфраструктуре.

У посљедњих неколико мјесеци израелска војска наводи да Иран улаже велике напоре да обнови своје производне капацитете ракета, производећи десетине ракета мјесечно.

ИДФ истиче да је производња балистичких ракета у Ирану у посљедњих неколико мјесеци била у расту и да земља сада посједује око 2.500 пројектила.

"То што ракете посједује режим који намјерава да уништи државу Израел представља егзистенцијалну пријетњу", наводи ИДФ и додаје да "неће дозволити иранском терористичком режиму да обнови своје војне капацитете" и да ће наставити да дјелује како би елиминисала сваку потенцијалну пријетњу грађанима Израела, било гдје и било када.

