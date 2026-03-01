Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

01.03.2026
Најбогатији монарх на свијету, с процијењеном нето вриједношћу између 30 и 70 милијарди долара, контролише преко 17.000 уговора о најму некретнина само у Бангкоку и 40.000 широм земље.
Посједује 38 приватних авиона, 300 аутомобила и 52 позлаћена брода.
Портфолио некретнина: Краљ контролише отприлике 6.560 хектара земље у Тајланду, са 17.000 некретнина у Бангкоку, укључујући пословне зграде, хотеле и одмаралишта, што генерира значајан приход од најма, како преноси Mirror.
Управљање имовином: Има директну контролу над Crown Property Bureau који управља његовим огромним портфељем земљишта, некретнина и инвестиција.
Инвестиције: Посједује значајан удио у Siam Commercial Bank (близу 23%) и Siam Cement Group (33%), које су међу највећим финансијским и индустријским компанијама у Тајланду.
Екстравагантни начин живота: Његова имовина укључује флоту од 38 приватних авиона и хеликоптера, преко 300 луксузних аутомобила и 52 позлаћена брода који се користе за церемоније.
Драгоцјености: Посједује огромну колекцију накита, укључујући и Златни јубиларни дијамант од 545,67 карата.
Док неки извјештаји могу указивати на саудијску краљевску породицу као најбогатију, више извора потврђује да је краљ Маха најбогатији појединачни монарх, преноси Н1.
