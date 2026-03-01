Logo
Град духова: Погледајте како Дубаи изгледа током рата

Извор:

АТВ

01.03.2026

16:57

Дубаи
Фото: Pexels

Дубаи је данас готово непрепознатљив. Усред зиме, на врхунцу туристичке сезоне, градске плаже, тржни центри и хотели би обично били препуни посјетилаца, али умјесто тога ауто-путеви су били језиво празни, а на небу није било уобичајеног густог ваздушног саобраћаја.

Дубаи Марина, иначе пуна јахти и забава, била је необично тиха.

baba vanga

Свијет

Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

Град је утихнуо након иранских напада који су погодили регион, извештава ЦНН.

Призори подсјећају на пандемију

Многе становнике ситуација је подсјетила на карантин због Ковида-19 прије шест година, када је један од најпрометнијих свјетских центара изненада стао.

Школе су поново прешле на онлајн наставу, а породице не излазе из својих домова.

"Осјећај је као у вријеме Ковида. Тихо је, сунчано, чују се птице, а нема саобраћајне буке или авиона", рекао је Пол Девит, сниматељ ЦНН-а из Абу Дабија.

Неки становници су пожурили у супермаркете да се снабдију намирницама, а апликације за доставу су доживјеле кашњења због пораста потражње. Насеља која су обично била пуна људи до касно у ноћ била су потпуно пуста.

Бијег на сигурно

Због затварања ваздушног простора Уједињених Арапских Емирата, неки становници су се одвезли у мирније дијелове земље.

У Хати, близу границе са Оманом, најмање један хотел је претворио своју конференцијску салу у импровизовано склониште за туристе који су се одјавили, али не могу да напусте земљу. Неки од новопридошлих гостију рекли су да тамо воде своје породице из дијелова Дубаија који су били мета напада.

Ресторан

Свијет

Рачун из ресторана покренуо жестоку расправу

Други су се пак одвезли у Оман, првобитно једину земљи у региону која није погођена иранским нападима у суботу. Међутим, оманске власти су у недјељу извијестиле да су два дрона циљала тамошњу луку.

Ноћ у подземним гаражама

Дубаи, град који се поноси својом безбједношћу и стабилношћу, нема јавна склоништа.

Због тога су многи становници ноћ са суботе на недјељу провели у подземним гаражама, покушавајући да заштите узнемирену дјецу од стварности заглушујућих експлозија.

Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Испливали нови детаљи трамвајске несреће: Ево шта је возач рекао полицији

Неки су својој дјеци рекли да је то рамазански ватромет или топови који се традиционално испаљују за вријеме ифтара, да би их смирили.

