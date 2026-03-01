Град духова: Погледајте како Дубаи изгледа током рата

Извор:
Дубаи је данас готово непрепознатљив. Усред зиме, на врхунцу туристичке сезоне, градске плаже, тржни центри и хотели би обично били препуни посјетилаца, али умјесто тога ауто-путеви су били језиво празни, а на небу није било уобичајеног густог ваздушног саобраћаја.
Дубаи Марина, иначе пуна јахти и забава, била је необично тиха.
Град је утихнуо након иранских напада који су погодили регион, извештава ЦНН.
Многе становнике ситуација је подсјетила на карантин због Ковида-19 прије шест година, када је један од најпрометнијих свјетских центара изненада стао.
Школе су поново прешле на онлајн наставу, а породице не излазе из својих домова.
"Осјећај је као у вријеме Ковида. Тихо је, сунчано, чују се птице, а нема саобраћајне буке или авиона", рекао је Пол Девит, сниматељ ЦНН-а из Абу Дабија.
"The city seems deserted, the beaches are empty": Russian tourists show the current situation in Dubai— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026
It’s empty not only on the beach, but also in the city — there are only a few cars on the roads, and no people on the streets.
According to eyewitnesses, something explodes… pic.twitter.com/zQK8Fm05wY
Неки становници су пожурили у супермаркете да се снабдију намирницама, а апликације за доставу су доживјеле кашњења због пораста потражње. Насеља која су обично била пуна људи до касно у ноћ била су потпуно пуста.
Због затварања ваздушног простора Уједињених Арапских Емирата, неки становници су се одвезли у мирније дијелове земље.
У Хати, близу границе са Оманом, најмање један хотел је претворио своју конференцијску салу у импровизовано склониште за туристе који су се одјавили, али не могу да напусте земљу. Неки од новопридошлих гостију рекли су да тамо воде своје породице из дијелова Дубаија који су били мета напада.
Други су се пак одвезли у Оман, првобитно једину земљи у региону која није погођена иранским нападима у суботу. Међутим, оманске власти су у недјељу извијестиле да су два дрона циљала тамошњу луку.
Дубаи, град који се поноси својом безбједношћу и стабилношћу, нема јавна склоништа.
Због тога су многи становници ноћ са суботе на недјељу провели у подземним гаражама, покушавајући да заштите узнемирену дјецу од стварности заглушујућих експлозија.
Неки су својој дјеци рекли да је то рамазански ватромет или топови који се традиционално испаљују за вријеме ифтара, да би их смирили.
