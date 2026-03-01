Испливали нови детаљи трамвајске несреће: Ево шта је возач рекао полицији

Извор:
Истрага тешке трамвајске несреће која се догодила у петак, 27. фебруара, у Милану добија нове детаље.
Крвне анализе 60-годишњег возача показале су негативан налаз на алкохол и дрогу, док је сам трамвај уклоњен са мјеста несреће и стављен под судски печат. Очекује се да би већ данас могао бити службено уписан у регистар осумњичених, преноси портал milano.corriere.it.
Према реконструкцији истражилаца, трамвај није успорио, већ је током вожње убрзавао дуж улице Виале Витторио Венето. Прошао је ограничење брзине, стајалиште, семафор и скретницу, након чега је под пуном брзином ушао у кривину према Виа Лаззаретто, кривину којом, према правилима, није смио проћи. Возило се нагнуло, а само удар у велико, вјековно дрво на зеленом појасу између шина и коловоза спријечио је потпуно превртање. Ипак, трамвај се потом забио у излог зграде на углу улице.
У несрећи су погинуле двије особе, 59-годишњи Фердинандо Фавиа и 56-годишњи Абдоу Карим Тоуре, држављанин Сенегала. Фавиа је, према наводима, погинуо на мјесту несреће након што је избачен из возила и потом пригњечен, док је Тоуре у почетку био жив, али је преминуо након срчаног застоја упркос хитном превозу у болницу.
Возач, запослен у миланском предузећу за јавни превоз АТМ готово 35 година, полицији је рекао да је доживио нагло здравствено погоршање.
„Прво сам осјетио болове у нози. Затим ми је позлило. Имао сам несвјестицу. Нисам више ништа видио, све је било црно и изгубио сам контролу“, изјавио је.
Након несреће пребачен је у болницу Нигуарда, гдје је дијагностикована повреда главе. Из болнице је отпуштен исте вечери са прогнозом од 20 дана опоравка. Истрага ће сада покушати да утврди какав је здравствени проблем претходио губитку контроле над возилом.
Истражиоци су одузели његов мобилни телефон како би провјерили да ли је био у употреби прије несреће. Прикупљени су снимци свих надзорних камера, како оних на улици, тако и камера унутар трамваја, те подаци из „црне кутије“ возила. Сигурносни системи трамваја се детаљно провјеравају, док је скретница на којој се несрећа догодила већ проглашена технички исправном и искључена из круга сумње.
Од укупно 54 повријеђене особе, најмање четири су и даље у тешком стању, иако ниједна није животно угрожена. Двије особе су смјештене у неуроинтензивној њези у Полицлиницо, једна се налази на интензивној њези у болници Сан Рафаеле, а једна је хоспитализована на одјељењу хирургије у Фатебенефратели. Десет особа је под надзором, док су остали, укључујући и бебу стару 15 мјесеци, отпуштени кући.
Радови на уклањању трамваја трајали су цијелу ноћ. Тек око 4.30 часова ујутро техничари су успјели да врате возило на шине и уклоне га са мјеста несреће. Зграда у коју је трамвај ударио носи видљива оштећења, а породице станара су превентивно исељене и смјештене у оближњи хотел, док се чека процјена статичке безбједности објекта.
На мјесту несреће градско предузеће АТМ положило је цвијеће у знак сјећања на страдале, док су синдикати изразили шок и невјерицу због трагедије. Италијански министар саобраћаја Матео Салвини такође је обишао мјесто несреће, поручивши да „није вријеме за тражење кривца“, те да ће сви надлежни органи у потпуности сарађивати како би се утврдила истина.
