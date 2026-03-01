Logo
Руски научници крећу у потрагу за животом на Венери

Руски научници крећу у потрагу за животом на Венери

Руски научници ће у оквиру мисије "Венера-Д" истраживати могуће трагове примитивног живота у облацима и на површини Венере, изјавио је научни руководилац Института космичких истраживања Руске академије наука академик Лев Зелени.

Према његовим ријечима, мисија ће обухватити два аеростата који ће се кретати на висини од око 50 километара, гдје ће специјализовани инструменти анализирати састав атмосфере у потрази за биомаркерима - супстанцама које могу указивати на присуство примитивних органских облика живота. Паралелно с тим, планирана је и потрага за потенцијалним облицима живота на самој површини планете.

Зелени подсјећа да су у облачном слоју Венере раније уочене апсорпционе линије које неки научници повезују са могућим траговима микробне активности.

Иако су услови на површини планете екстремни и не дозвољавају постојање живота у облику познатом на Земљи, постоје хипотезе о другачијим, алтернативним облицима самоорганизације материје који би могли представљати неку врсту живота.

Додатну мистерију представљају снимци које су направиле совјетске летјелице, а на којима су уочене структуре које се мењају од кадра до кадра.

- Ако је ријеч о кретању, тешко је објаснити га као пуко померање стена или фрагмената тла - навео је Зелени, додајући да питање постојања непознатих процеса на површини Венере већ деценију остаје отворено.

Лансирање мисије "Венера-Д", која ће обухватити слетни модул, аеростатске сонде и орбитални апарат, планирано је до 2036. године. Међутим, научници се надају да би пројекат могао бити убрзан на период 2033–2034, уколико техничке и индустријске околности то дозволе.

Идејно пројектовање требало би да почне у јануару 2026. године, у оквиру националног програма истраживања космоса.

Мисија "Венера-Д" представља један од кључних корака Русије у обнови међупланетарних истраживања и могла би да донесе нове одговоре на питање да ли живот, у неком облику, може постојати и ван Земље.

