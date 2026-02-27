Logo
Потпуно помрачење Мјесеца у уторак

Танјуг

27.02.2026

15:30

Помрачење Мјесеца
Потпуно помрачење Мјесеца, током којег ће се на небу појавити такозвани "крвави Мјесец", биће видљиво у уторак ујутру из Сјеверне и Централне Америке и западног дијела Јужне Америке, а становници Европе и Африке неће моћи да виде овај астрономски феномен, док ће наредно такво помрачење услиједити тек крајем 2028. године, саопштила је данас америчка свемирска агенција НАСА.

Како се наводи, феномен ће у уторак увече моћи да посматрају и становници Аустралије и источне Азије, док ће дјелимичне фазе помрачења, бити видљиве из Централне Азије и већег дијела Јужне Америке.

Како појашњва АП, помрачења Сунца и Мјесеца настају усљед прецизног поравнања Сунца, Мјесеца и Земље, а према подацима НАСА, годишње се догоди између четири и седам таквих појава.

Она се често надовезују једна на друго због специфичног распореда небеских тијела у њиховим орбитама.

Током потпуног помрачења Мјесеца, Земља се налази између Сунца и Мјесеца, бацајући сјенку која у потпуности прекрива Мјесец.

Црвенкаста боја, по којој је феномен добио назив "крвави Мјесец", посљедица је преламања и расипања Сунчеве свјетлости у Земљиној атмосфери.

За праћење појаве није потребна посебна опрема, већ ведро небо.

Наредно дјелимично помрачење Мјесеца очекује се у августу и биће видљиво из Америке, Европе, Африке и западне Азије.

