Logo
Large banner

Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

Извор:

Курир

27.02.2026

15:20

Коментари:

0
Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?
Фото: Printscreen/Youtube

Три кривичне пријаве у Основном јавном тужилаштву у Врању наводно су поднијете против извођача Драгомира Деспића Десингерице, због недавног наступа у једном клубу, у поменутом граду.

Десингерица је 20. фебруара имао перформанс, док је на сцени било живо јагње.

integral inzenjering

Република Српска

Раскинут уговор од милијарду евра у који је била упетљана компанија из Лакташа

Тачније, њему су донели живо јагње које се опирало и покушавало да побјегне, док је Деспић изводио своју пјесму "Чоколада".

Данас су се огласили из организације "Ђоле дог", те навели да им је Основно јавно тужилаштво одговорило на упућене пријаве.

Саопштење поменуте организације преносимо у цјелости:

"Нажалост, сви сте чули за извођење живог јагњета на бину као дио наступа у Врању 20. фебруара. Ширили су се снимци интернетом, па још једном користимо прилику да позовемо све да такве грозне и узнемирујуће случајеве злостављања животиња наравно гласно и јасно осуде, без дијељења самих видеа насиља. То је доказ који треба да се пријави надлежнима, јер дијељењем можемо несвјесно да учинимо горе - да ширимо трауму и нормализујемо насиље, починиоцима дајемо пажњу коју желе (а видите и сами да ће за ту пажњу учинити шта год, тако да ћемо им и ми помоћи), а ту је и етички аспект заштите жртве (ако не дијелимо такве ствари када је у питању човјек који је жртва, зашто не бисмо то примјенили и на животиње). Наравно, дијели се када је већа шанса да животиња добије заштиту и потребна је хитна идентификација и спасавање. Али о томе смо направили веома детаљну објаву, погледајте је, да не идемо у то сад детаљније.

клјуц

Економија

Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

Ко год прати "Ђоле дог" зна да ми не одустајемо кад прођу ти први дани када се сви баве неком темом, па је онда забораве. Били смо у сталном контакту са удружењима и људима, знали смо да су поднијете пријаве, а одмах смо почели и са звањем Тужилаштва у Врању, како би с наше стране вршили притисак. Нисмо добили никакве информације телефонским позивима, па смо ријешили да упутимо и мејл, те смо на исти добили одговор, од Основног јавног тужилаштва (ОЈТ).

- Из ОЈТ су за Ђоле дог потврдили да су обавијештени о овом догађају, да је у простору објекта унијето живо јагње на бину, коришћено као сценски реквизит, чиме су прекршене одредбе Закона о добробити животиња. Постоји сумња да је учињено кривично дјело убијање и злостављање животиња.

- ОЈТ је наложило даље провјере у циљу утврђивања идентитета власника животиње, као и по чијем захтјеву је животиња коришћена.

Маст

Здравље

Када је боље користити свињску маст, а када уље?

- Наложено је и да се објави разговор са извођачем и осталим члановима, учесницима наступа.

- Користити јагње на бини је брутална експлоатација немоћног бића зарад шока, пажње и јефтиног спектакла! Наставићемо да се информишемо о даљем поступању."

У Кривичном законику Србије и према члану 269 - Убијање и злостављање животиња, за оваква дјела слиједи казна.

Основни облик дјела

За убијање, повређивање или злостављање животиње:

новчана казна или затвор до 2 године

Тежи облици (ако постоје отежавајуће околности)

На примјер:

ако је дјело учињено на нарочито свиреп начин

ако је усљед дјела животиња угинула

војни авион сад иран

Свијет

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

ако је дјело учињено према већем броју животиња

Казна може бити:

затвор до 3 године

Суд при одређивању казне узима у обзир:

да ли је учинилац раније осуђиван

тежину и посљедице дјела

да ли је дјело снимљено / извршено пред дјецом

да ли постоји кајање

Могуће су и додатне мјере, нпр. забрана држања животиња.

Подијели:

Тагови :

Драгомир Деспић Десингерица

Десингерица јагње

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Живко Кнежевић отац борца ВРС

Друштво

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

2 ч

0
Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

Република Српска

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

2 ч

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

2 ч

0
Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

Фудбал

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

3 ч

0

Више из рубрике

Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Сцена

Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

8 ч

0
"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

Сцена

"Зове се исто као момак којег сам убио": Глумац открио детаље потресног разговора са Жарком Лаушевићем

19 ч

0
Елиска Бебичкова

Сцена

Познати возач Формуле 1 раскинуо са атрактивном Чехињом

20 ч

0
Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

Сцена

Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

17

16

Повријеђени у пожару хитно хоспитализовани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner