Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

Три кривичне пријаве у Основном јавном тужилаштву у Врању наводно су поднијете против извођача Драгомира Деспића Десингерице, због недавног наступа у једном клубу, у поменутом граду.
Десингерица је 20. фебруара имао перформанс, док је на сцени било живо јагње.
Тачније, њему су донели живо јагње које се опирало и покушавало да побјегне, док је Деспић изводио своју пјесму "Чоколада".
Данас су се огласили из организације "Ђоле дог", те навели да им је Основно јавно тужилаштво одговорило на упућене пријаве.
Саопштење поменуте организације преносимо у цјелости:
"Нажалост, сви сте чули за извођење живог јагњета на бину као дио наступа у Врању 20. фебруара. Ширили су се снимци интернетом, па још једном користимо прилику да позовемо све да такве грозне и узнемирујуће случајеве злостављања животиња наравно гласно и јасно осуде, без дијељења самих видеа насиља. То је доказ који треба да се пријави надлежнима, јер дијељењем можемо несвјесно да учинимо горе - да ширимо трауму и нормализујемо насиље, починиоцима дајемо пажњу коју желе (а видите и сами да ће за ту пажњу учинити шта год, тако да ћемо им и ми помоћи), а ту је и етички аспект заштите жртве (ако не дијелимо такве ствари када је у питању човјек који је жртва, зашто не бисмо то примјенили и на животиње). Наравно, дијели се када је већа шанса да животиња добије заштиту и потребна је хитна идентификација и спасавање. Али о томе смо направили веома детаљну објаву, погледајте је, да не идемо у то сад детаљније.
Ко год прати "Ђоле дог" зна да ми не одустајемо кад прођу ти први дани када се сви баве неком темом, па је онда забораве. Били смо у сталном контакту са удружењима и људима, знали смо да су поднијете пријаве, а одмах смо почели и са звањем Тужилаштва у Врању, како би с наше стране вршили притисак. Нисмо добили никакве информације телефонским позивима, па смо ријешили да упутимо и мејл, те смо на исти добили одговор, од Основног јавног тужилаштва (ОЈТ).
- Из ОЈТ су за Ђоле дог потврдили да су обавијештени о овом догађају, да је у простору објекта унијето живо јагње на бину, коришћено као сценски реквизит, чиме су прекршене одредбе Закона о добробити животиња. Постоји сумња да је учињено кривично дјело убијање и злостављање животиња.
- ОЈТ је наложило даље провјере у циљу утврђивања идентитета власника животиње, као и по чијем захтјеву је животиња коришћена.
- Наложено је и да се објави разговор са извођачем и осталим члановима, учесницима наступа.
- Користити јагње на бини је брутална експлоатација немоћног бића зарад шока, пажње и јефтиног спектакла! Наставићемо да се информишемо о даљем поступању."
У Кривичном законику Србије и према члану 269 - Убијање и злостављање животиња, за оваква дјела слиједи казна.
За убијање, повређивање или злостављање животиње:
новчана казна или затвор до 2 године
На примјер:
ако је дјело учињено на нарочито свиреп начин
ако је усљед дјела животиња угинула
ако је дјело учињено према већем броју животиња
Казна може бити:
затвор до 3 године
да ли је учинилац раније осуђиван
тежину и посљедице дјела
да ли је дјело снимљено / извршено пред дјецом
да ли постоји кајање
Могуће су и додатне мјере, нпр. забрана држања животиња.
