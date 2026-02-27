Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Извор:
АТВ
27.02.2026
16:31
Коментари:0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто изјавио је да преговори око Нафтне индустрије Србије иду добро и да су се руски власник и МОЛ усагласили.
"Сталне су консултације са владом САД да би на крају српско и мађарско ресорно министарство дало своје одобрење за ту транскацију", рекао је Сијарто након разговора са министарком рударства и енергетике Дубравком Ђедовић Хандановић.
Сијарто је изјавио да Украјина политички уцјењује Мађарску и Словачку око снабдијевања нафтом и заправо их не снабдијева.
"Уцјењују нас да им дамо новац и оружје а ми нећемо да им дамо ни једно ни друго", рекао је он.
Истакао је да земље које немају излаз на море, као што су Мађарска, Словачка, Србија лаке за уцјењивање када је ријеч о снабдијевању енергентима.
"Како бисмо узвратили на уцјене из Кијева и Брисела најбоља помоћ је да МОЛ купи НИС и онда ће те три земље без излаза на море моћи заједно да раде и бићемо отпорнији на изазове и уцјене као што су ове које се догађају у посљедње вријеме", нагласио је он.
Према његовим ријечима Србију и Мађарску ће до краја године спајати нафтовод а договорено је да се гради још један вод, односно продуктовод чиме ће бити обезбијеђена заштита од ситуација као што је она са уцјеном Кијева.
"Ове тешке ситуаицје показују ко на кога може да рачуна. Када су Срби били у тешкој ситуацији МОЛ је више него дуплирао извоз а сада је НИС сугерисао да је наредних дана спреман да у Мађарску извезе додатне количине како би нам помогли у ситуцији када нас Украјина уцјењује", рекао је Сијарто.
Додао је да Србија и Мађарска заједно оповргавају циљ Украјине да Мађарска дође у кризу са енергетиком и "да можемо да рачунамо једни на друге када смо у проблему".
