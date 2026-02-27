Logo
Large banner

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Извор:

АТВ

27.02.2026

16:31

Коментари:

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а
Фото: АТВ

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто изјавио је да преговори око Нафтне индустрије Србије иду добро и да су се руски власник и МОЛ усагласили.

"Сталне су консултације са владом САД да би на крају српско и мађарско ресорно министарство дало своје одобрење за ту транскацију", рекао је Сијарто након разговора са министарком рударства и енергетике Дубравком Ђедовић Хандановић.

Ракитић се мучио с куглицом

Фудбал

Ракитић борбом са куглицом на жријебу насмијао све - ВИДЕО

Сијарто је изјавио да Украјина политички уцјењује Мађарску и Словачку око снабдијевања нафтом и заправо их не снабдијева.

"Уцјењују нас да им дамо новац и оружје а ми нећемо да им дамо ни једно ни друго", рекао је он.

Истакао је да земље које немају излаз на море, као што су Мађарска, Словачка, Србија лаке за уцјењивање када је ријеч о снабдијевању енергентима.

"Како бисмо узвратили на уцјене из Кијева и Брисела најбоља помоћ је да МОЛ купи НИС и онда ће те три земље без излаза на море моћи заједно да раде и бићемо отпорнији на изазове и уцјене као што су ове које се догађају у посљедње вријеме", нагласио је он.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Бриге око новца престају за ова три знака

Према његовим ријечима Србију и Мађарску ће до краја године спајати нафтовод а договорено је да се гради још један вод, односно продуктовод чиме ће бити обезбијеђена заштита од ситуација као што је она са уцјеном Кијева.

"Ове тешке ситуаицје показују ко на кога може да рачуна. Када су Срби били у тешкој ситуацији МОЛ је више него дуплирао извоз а сада је НИС сугерисао да је наредних дана спреман да у Мађарску извезе додатне количине како би нам помогли у ситуцији када нас Украјина уцјењује", рекао је Сијарто.

Додао је да Србија и Мађарска заједно оповргавају циљ Украјине да Мађарска дође у кризу са енергетиком и "да можемо да рачунамо једни на друге када смо у проблему".

(Телеграф бизнис)

Подијели:

Тагови :

Mol

НИС

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

1 ч

0
Илустрација касете

Економија

Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

2 ч

0
Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

Економија

Ситница: Квадрат најскупљег стана у Српској плаћен 12.000 КМ

2 ч

0
Виктор Орбан

Економија

Орбан јасан: Лажне изјаве Зеленског

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner