Орбан јасан: Лажне изјаве Зеленског

Украјина наноси штету мађарској економији одбијањем да обнови транзит нафте из Русије у Мађарску, а изјаве украјинског предсједника Владимира Зеленског да нафтовод "Дружба" још није поправљен су лаж, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Они су задали ударац нашој економији увођењем блокаде испоруке нафте. Зеленски лаже када каже да није могуће наставити транзит преко `Дружбе`, а `јадни западни Европљани` му вјерују јер једноставно не познају Украјинце", рекао је Орбан за радио-станицу "Кошут".
Орбан је истакао да Будимпешта "три пута провјерава све што кажу Украјинци", те да је то разлог што је Мађарска предложила Европској комисији да пошаље стручњаке који ће процијенити стање нафтовода "Дружба".
Он је навео да је Будимпешта принуђена да предузме мјере заштите кључних енергетских објеката усљед непријатељске политике Кијева, пренио је ТАСС.
"Знамо да од Украјинаца можете очекивати било шта. Сада се са њима суочавамо директно", поручио је Орбан.
