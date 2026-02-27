Logo
Орбан јасан: Лажне изјаве Зеленског

Извор:

СРНА

27.02.2026

11:02

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Украјина наноси штету мађарској економији одбијањем да обнови транзит нафте из Русије у Мађарску, а изјаве украјинског предсједника Владимира Зеленског да нафтовод "Дружба" још није поправљен су лаж, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Они су задали ударац нашој економији увођењем блокаде испоруке нафте. Зеленски лаже када каже да није могуће наставити транзит преко `Дружбе`, а `јадни западни Европљани` му вјерују јер једноставно не познају Украјинце", рекао је Орбан за радио-станицу "Кошут".

Орбан је истакао да Будимпешта "три пута провјерава све што кажу Украјинци", те да је то разлог што је Мађарска предложила Европској комисији да пошаље стручњаке који ће процијенити стање нафтовода "Дружба".

Он је навео да је Будимпешта принуђена да предузме мјере заштите кључних енергетских објеката усљед непријатељске политике Кијева, пренио је ТАСС.

"Знамо да од Украјинаца можете очекивати било шта. Сада се са њима суочавамо директно", поручио је Орбан.

Тагови :

Дружба

Владимир Зеленски

Виктор Орбан

