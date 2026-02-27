Logo
Детаљи експлозије у Теслићу: Бомба активирана аутомобилом?

Извор:

АТВ

27.02.2026

12:19

Детаљи експлозије у Теслићу: Бомба активирана аутомобилом?
Фото: АТВ

Направа која је експлодирала у Теслићу била је подметнута на путу који је око 200-300 метара удаљен од куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслића и највјероватније је активирана аутомобилом.

Први резултати истраге указују да је направа била постављена у конзерву, те је помоћу кочића и жице, која је превучена преко пута, подметнута тако да се активира када се пређе преко жице.

policija rs

Хроника

Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града

”Јелић је ујутро возио дијете у школу и точковима је прешао преко жице. Међутим, није одмах дошло до експлозије, већ тек накнадно када на путу није било никога. Након што је одвезао дијете Јелић се вратио и све пријавио полицији”, каже извор АТВ-а.

Експлозија Славен Јелић Теслић

Хроника

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

У експлозији нико није повријећен, нити је на Јелићевом аутомобилу причињена штета.

На лицу мјеста окончан је увиђај, који је извршила криминалистичка полиција ПУ Добој. У току је рад на утврђивању свих околности овог случаја.

Славен Јелић

Теслић

Експлозија

ПУ Добој

