Детаљи експлозије у Теслићу: Бомба активирана аутомобилом?

Извор:
АТВ
27.02.2026
12:19
Коментари:0
Направа која је експлодирала у Теслићу била је подметнута на путу који је око 200-300 метара удаљен од куће Славена Јелића, предсједника Скупштине града Теслића и највјероватније је активирана аутомобилом.
Први резултати истраге указују да је направа била постављена у конзерву, те је помоћу кочића и жице, која је превучена преко пута, подметнута тако да се активира када се пређе преко жице.
Хроника
Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града
”Јелић је ујутро возио дијете у школу и точковима је прешао преко жице. Међутим, није одмах дошло до експлозије, већ тек накнадно када на путу није било никога. Након што је одвезао дијете Јелић се вратио и све пријавио полицији”, каже извор АТВ-а.
Хроника
Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића
У експлозији нико није повријећен, нити је на Јелићевом аутомобилу причињена штета.
На лицу мјеста окончан је увиђај, који је извршила криминалистичка полиција ПУ Добој. У току је рад на утврђивању свих околности овог случаја.
Најновије
Најчитаније
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Тренутно на програму