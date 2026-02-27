ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду Дејану Тошићу из Жупање у Хрватској и правоснажно га осудио на три и по године затвора због ратног злочина над српским цивилима у Дервенти 1992. године.
Пресуда је изречена након што је судско вијеће одбило жалбе тужилаштва и одбране као неосноване и потврдило првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Добоју.
У пресуди се наводи да је Тошић као припадник 103. бригаде Хрватског вијећа одбране (ХВО) Дервента починио ратни злочин против цивилног становништва. Злочини су почињени од априла до јуна 1992. године над заробљеним српским цивилима који су мучени и премлаћивани у логорима који су се налазили у згради бившег Дома ЈНА и војном складишту Рабић у Дервенти.
У пресуди је побројано кога је и како Тошић тукао, заједно са другим припадницима ХВО-а. Поред удараца ногом поједине затворенике је млатио импровизованим бичем, једног је гркљаном разбијене флаше ударио у нос...
”Према оштећеном Л.П. нечовјечно је поступао нарушавајући његов тјелесни интегритет на начин да му је задао више удараца шаком у главу и ногама у предио гениталија, након чега му је ставио у уста конопац везан на чворове, присиљавајући га да загризе конопац и да на кољенима хода четвероношке по просторији. Док је оптужени ишао испред њега, држећи конопац, а за то вријеме други за сада непознати припадници ХВО-а су јахали оштећеног и чизмама га ударали у предјелу бубрега, а палицама и шакама по глави”, наводи се, између осталог, у пресуди.
Описано је и како је нарушавао тјелесни интегритет П.Н. кога је одводио у одвојену просторију и тукао ногама, рукама, пендреком и импровизованим бичем на коме су се налазиле металне куглице. Исту жртву је, под пријетњом оружјем, присиљавао да стави руку у машину са жељезним зупцима, пријетећи му да ће остати без прстију. Нечовјечно је поступао и према М.Б. којем је прислонио нож на главу и присило га да голим рукама очисти тоалет.
Тошић је дуже од деценије био недоступан истражним органима и ухапшен је у априлу прошле године на основу потјернице.
