Logo
Large banner

"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Извор:

СРНА

27.02.2026

12:43

Коментари:

0
"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Грађани су прошле године у Републици Српској остварили 1,22 милијарде минута разговора у мобилној телефонији, док је у фиксној телефонији забиљежено око 349.000 минута, наведено је у рубрици "Чудне ствари" Републичког завода за статистику.

"То значи да се на један минут разговора у фиксној телефонији оствари 3.508 минута разговора у мобилној телефонији", навели су из Завода и додали да то јасно показује да је мобилна комуникација постала доминантан облик повезивања међу грађанима.

Ако се узме у обзир да у Републици Српској, према процјени, живе 1.110.494 становника, долази се до податка да је сваки становник прошле године у просјеку разговарао 1.102 минута.

Број од 1,22 милијарде минута, колико су становници Републике Српске прошле године провели у разговорима у мобилној телефонији, еквивалентан је периоду од 2.327 година.

"То значи, да када би сат почео да откуцава уназад од данас, стигло би се у античко доба, то јест у 302. годину прије нове ере", навели су из Завода.

Највише разговора у мобилној телефонији у прошлој години остварили су постпејд корисници и то 1,09 милијарди минута, док су припејд корисници разговарали више од 133 милиона минута. Највише позива забиљежено у октобру.

Подијели:

Тагови :

Мобилни телефон

telefon

komunikacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

Друштво

Уводи се обавезна регистрација припејд СИМ картица у БиХ

2 д

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весна Братић одбила да достави телефон на претрес

23 ч

0
Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

5 д

0
Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

Наука и технологија

Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

1 седм

0

Више из рубрике

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

Занимљивости

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

6 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за петак: Неочекивани сусрети и важне одлуке обиљежавају дан

7 ч

0
Ова 4 знака су изабрана од неба: У марту добијају све што су чекали

Занимљивости

Ова 4 знака су изабрана од неба: У марту добијају све што су чекали

18 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Најгора комбинација знака и подзнака у хороскопу

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner