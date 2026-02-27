"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Извор:
СРНА
27.02.2026
12:43
Коментари:0
Грађани су прошле године у Републици Српској остварили 1,22 милијарде минута разговора у мобилној телефонији, док је у фиксној телефонији забиљежено око 349.000 минута, наведено је у рубрици "Чудне ствари" Републичког завода за статистику.
"То значи да се на један минут разговора у фиксној телефонији оствари 3.508 минута разговора у мобилној телефонији", навели су из Завода и додали да то јасно показује да је мобилна комуникација постала доминантан облик повезивања међу грађанима.
Ако се узме у обзир да у Републици Српској, према процјени, живе 1.110.494 становника, долази се до податка да је сваки становник прошле године у просјеку разговарао 1.102 минута.
Број од 1,22 милијарде минута, колико су становници Републике Српске прошле године провели у разговорима у мобилној телефонији, еквивалентан је периоду од 2.327 година.
"То значи, да када би сат почео да откуцава уназад од данас, стигло би се у античко доба, то јест у 302. годину прије нове ере", навели су из Завода.
Највише разговора у мобилној телефонији у прошлој години остварили су постпејд корисници и то 1,09 милијарди минута, док су припејд корисници разговарали више од 133 милиона минута. Највише позива забиљежено у октобру.
Друштво
2 д0
Регион
23 ч0
Наука и технологија
5 д0
Наука и технологија
1 седм0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Тренутно на програму