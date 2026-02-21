Logo
Вјештачка интелигенција чини телефоне и лаптопе скупљим

21.02.2026

17:43

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Интензивна изградња огромних дата центара за потребе вјештачке интелигенције ствара огроман притисак на тржиште електронике, што доводи до несташице и вртоглавог раста цјена кључних компоненти.

Прво су цијене графичких процесорских јединица (GPU) вртоглаво порасле, а затим и цијене меморије (RAM), SSD дискова и класичних хард дискова. Посљедице ће ускоро осјетити сви потрошачи кроз скупље лаптопе, таблете, паметне телефоне и играчке конзоле, пише Футуризам .

Домино ефекат

Иако је овај сценарио ноћна мора за свакога ко покушава да направи десктоп рачунар, економски притисак се већ прелива на цјелокупно тржиште потрошачке електронике. Данас, скоро сваки уређај, од болничке опреме до пољопривредних трактора, има неку врсту уграђеног рачунара, што значи да би све могло да постане скупље.

Због експлозије цијена, технолошке компаније су биле принуђене да одложе издавање нових графичких картица за ентузијасте, ВР слушалица и играчких конзола.

Проблеми са паметним телефонима

Након рекордне продаје у 2025. години, тржиште паметних телефона би такође могло да осјети посљедице ове године, јер су залихе РАМ меморије изузетно ниске. Чак и Епл „осјећа притисак“, рекао је Сраван Кундојала из SemiAnalysis-а за Wall Street Journal раније ове године, напомињући да еуфорија око вјештачке интелигенције и растуће цијене компоненти значајно смањују марже компаније.

Пуњење пуњач

Наука и технологија

Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши

Криза са компонентама је посебно тешко погодила индустрију видео игара. Блумберг извјештава да би већ скупа конзола Nintendo Switch 2 ускоро могла да доживи додатни раст цијене. Према изворима истог медија, дуго очекивана Sony PlayStation 6 конзола би чак могла бити потпуно одложена.

Сурова нова реалност

Ово је сурова нова реалност у којој компаније које се баве вјештачком интелигенцијом настављају да улажу стотине милијарди долара у огромне центре података, што уједно доводи до раста цијена електричне енергије.

Тешко је не примјетити да потрошачи на крају сносе највећи терет тренутне помаме у технолошкој индустрији, јер компаније за вјештачку интелигенцију покушавају да оправдају своју огромну и невиђену потрошњу пред забринутим инвеститорима.

Остаје да се види колико ће трајати оно што су неки већ назвали „RAMageddon“. Како је извршни директор компаније Intel, Лип-Бу Тан, признао овог мјесеца, „можда неће бити никаквог олакшања прије 2028. године“ — свакако не вијест коју је свако ко планира да купи нови паметни телефон, лаптоп или играчку конзолу желио да чује.

