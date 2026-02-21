Logo
Тристан Вукчевић потписује нови уговор вриједан девет милиона долара!

Тристан Вукчевић потписаће нови уговор са Вашингтон Визардсима, преноси добро обавијештени новинар, Шамс Чаранија.

Српски репрезентативац добиће нови, трогодишњи уговор вриједан девет милиона долара. Вукчевић ће имати двије године сигурне, а трећа ће бити активирана уколико тим то буде желио.

Вукчевић ове сезоне има добар учинак у НБА лиги, посебно у посљедњих неколико утакмица након повратка на паркет. Нису то бруталне бројке, али је у посљедњих неколико мечева имао двоцифрен учинак за нешто више од 15 минута на паркету у просјеку.

Вукчевић током читаве сезоне биљежи 7,9 поена и 2,7 скокова у просјеку. Вашингтон није екипа која ће се ове сезоне борити за плејоф, па овакав потпис и није неочекиван, с обзиром на то да је Вукчевић за ову цифру врло захвалан играч.

Бивши кошаркаш Партизана већ је двије године у НБА лиги.

