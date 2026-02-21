Тристан Вукчевић потписује нови уговор вриједан девет милиона долара!

Извор:
Тристан Вукчевић потписаће нови уговор са Вашингтон Визардсима, преноси добро обавијештени новинар, Шамс Чаранија.
Српски репрезентативац добиће нови, трогодишњи уговор вриједан девет милиона долара. Вукчевић ће имати двије године сигурне, а трећа ће бити активирана уколико тим то буде желио.
Вукчевић ове сезоне има добар учинак у НБА лиги, посебно у посљедњих неколико утакмица након повратка на паркет. Нису то бруталне бројке, али је у посљедњих неколико мечева имао двоцифрен учинак за нешто више од 15 минута на паркету у просјеку.
Вукчевић током читаве сезоне биљежи 7,9 поена и 2,7 скокова у просјеку. Вашингтон није екипа која ће се ове сезоне борити за плејоф, па овакав потпис и није неочекиван, с обзиром на то да је Вукчевић за ову цифру врло захвалан играч.
Бивши кошаркаш Партизана већ је двије године у НБА лиги.
