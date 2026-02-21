Logo
Large banner

Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

Извор:

РТС

21.02.2026

07:56

Коментари:

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.
Фото: Tanjug / AP / Jenny Kane

Кошаркаши Денвер нагетса убједљиво су у гостима побиједили Портланд трејлблејзерсе 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32) у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге.

Од старог ривалства два тима остало је мртво слово на папиру. Некада су тимови играли мечеве и са по неколико продужетака, константно избацивали једни друге у плеј-офу, а сада су Нагетси дошли до најубједљивије побједе током регуларног дијела сезоне у историји.

54 поена разлике

Нагетси су савладали Портланд са невјероватна 54 поена разлике, чиме су оборили рекорд из 2008. године када су 16. марта надиграли Сијетл суперсониксе са 168:116.

Екипа Дејвида Аделмана захваљујући данашњем тријумфу опстаје на трећој позицији конференције упркос одличном ритму тимова са врха табеле на Западу.

Већ послије неколико минута сусрета могло је да се наслути у којем смјеру ће меч отићи.

Денвер је имао добар проток лопте, контролисао је скок игру и већ послије уводних 12 минута имао солидну двоцифрену предност (27:41).

Никола Јокић дириговао је игром, а његова екипа добила је невјероватну дозу самопоуздања погађањем шутева.

Разлика је могла бити знатно већа, али је домаћу екипу "у игри" одржавао шут за три поена. У првом полувремену Трејлблејзерси су убацили седам тројки из 13 покушаја, од којих су многи били из нерезонских позиција или на самом истеку напада.

Другу четвртину, Нагетси су добили готово идентичним резултатом, па је гостујући тим на полувремену имао великих 53:82.

И по доласку са полувремена гости су домаћину убацили велики број поена (43), а пред последњи период разлика је износила округло 40.

У завршној четвртини, Денвер је до самог краја повећавао стечену предност.

Тим из Колорада стандардно је водио најбољи играч планете са 32 поена, девет скокова и седам асистенција, а шутирао је 10 од 15 из игре.

Дејвид Аделман имао је још шест двоцифрених играча: Мари је убацио 25 поена, Хардавеј и Стротер по 19, Џонсон 15, Браун 11, а Џонс је додао 10 уз 10 скокова.

У Портланду је Холидеј убацио 19 поена, док је Авдија уписао 15 уз 13 асистенција.

Наредну утакмицу, Денвер игра против Голден Стејт вориорса у недељу од 21.30.

Резултати мечева НБА лиге:

Шарлот хорнетс - Кливленд кавалирс 113:118

Мемфис - Јута џез 123:114

Вашингтон визардс - Индијана пејсерс 131:118

Атланта хокс - Индијана пејсерс 131:118

Минесота тимбервулвс - Далас маверикс 122:111

Њу Орлеанс пеликанс - Милвоки Бакс 118:139

Оклахома Сити тандер - Бруклин нетс 105:86

Лос Анђелес лејкерс - Лос Анђелес клиперс 125:122

Портланд трејлблејзерс - Денвер нагетс 103:157

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

НБА

Portland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Кошарка

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

1 д

0
Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

Кошарка

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

1 д

0
mega nakon pobjede protiv partizana

Кошарка

Авдаловић и Крофлич: Наша најбоља утакмица ове сезоне

11 ч

0
Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

11 ч

0

Више из рубрике

mega nakon pobjede protiv partizana

Кошарка

Авдаловић и Крофлич: Наша најбоља утакмица ове сезоне

11 ч

0
partizan nakon poraza od mege

Кошарка

Пењароја и Покушевски: Ужасна утакмица, овакво издање не смије да се понови

11 ч

0
Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

11 ч

0
nastavljen meč partizana i mege

Кошарка

Настављен меч Партизана и Меге

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner