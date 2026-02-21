Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

Извор:
Кошаркаши Денвер нагетса убједљиво су у гостима побиједили Портланд трејлблејзерсе 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32) у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге.
Од старог ривалства два тима остало је мртво слово на папиру. Некада су тимови играли мечеве и са по неколико продужетака, константно избацивали једни друге у плеј-офу, а сада су Нагетси дошли до најубједљивије побједе током регуларног дијела сезоне у историји.
Нагетси су савладали Портланд са невјероватна 54 поена разлике, чиме су оборили рекорд из 2008. године када су 16. марта надиграли Сијетл суперсониксе са 168:116.
Екипа Дејвида Аделмана захваљујући данашњем тријумфу опстаје на трећој позицији конференције упркос одличном ритму тимова са врха табеле на Западу.
Већ послије неколико минута сусрета могло је да се наслути у којем смјеру ће меч отићи.
Денвер је имао добар проток лопте, контролисао је скок игру и већ послије уводних 12 минута имао солидну двоцифрену предност (27:41).
Никола Јокић дириговао је игром, а његова екипа добила је невјероватну дозу самопоуздања погађањем шутева.
Разлика је могла бити знатно већа, али је домаћу екипу "у игри" одржавао шут за три поена. У првом полувремену Трејлблејзерси су убацили седам тројки из 13 покушаја, од којих су многи били из нерезонских позиција или на самом истеку напада.
Другу четвртину, Нагетси су добили готово идентичним резултатом, па је гостујући тим на полувремену имао великих 53:82.
И по доласку са полувремена гости су домаћину убацили велики број поена (43), а пред последњи период разлика је износила округло 40.
The artist is at work pic.twitter.com/AR2pGNVRXs— Denver Nuggets (@nuggets) February 21, 2026
У завршној четвртини, Денвер је до самог краја повећавао стечену предност.
Тим из Колорада стандардно је водио најбољи играч планете са 32 поена, девет скокова и седам асистенција, а шутирао је 10 од 15 из игре.
Дејвид Аделман имао је још шест двоцифрених играча: Мари је убацио 25 поена, Хардавеј и Стротер по 19, Џонсон 15, Браун 11, а Џонс је додао 10 уз 10 скокова.
У Портланду је Холидеј убацио 19 поена, док је Авдија уписао 15 уз 13 асистенција.
Наредну утакмицу, Денвер игра против Голден Стејт вориорса у недељу од 21.30.
