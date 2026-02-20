Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Аутор:Никола Лучић
Кошаркаши Меге декласирали су Партизан резултатом 80:58 и изборили пласман у финале Купа Радивоја Кораћа.
Изабраници Вулета Авдаловића остварили су заслужен тријумф против “црно-бијелих” који су одиграли јако лошу утакмицу на обје стране паркета.
Већ у првој четвртини Мега је успјела да дође до двоцифрене предности (23:10), да би екипа Ђоана Пењароје до краја првих 10 минута спустила заостатак на шест поена.
Најбољи дио утакмице за кошаркаше Партизана био је средином друге четвртине када су повели 36:35, али поново је Мега диктирала темпо и на одмор отишла са шест поена вишка (36:42).
Потпуно ван ритма били су “црно-бијели” и у трећој четвртини у којој Мега поново одлази на двоцифрену разлику, да би почетком посљедње дионице утакмица била прекинута због неспортског навијања навијача Партизана.
Након сат времена и пражњења дијела трибине меч је настављен, а Мега је до краја само
увећавала предност.
Побједничку екипу предводио је Богољуб Марковић са 17 поена, док су за Партизан Бруно Фернандо и Двејн Вашингтон убацили по 12 поена.
Мега ће у финалу играти против Црвене звезде. Утакмица је на програму сутра од 20:30.
