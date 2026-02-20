Logo
Large banner

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Аутор:

Никола Лучић

20.02.2026

23:25

Коментари:

0
Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа
Фото: ATV

Кошаркаши Меге декласирали су Партизан резултатом 80:58 и изборили пласман у финале Купа Радивоја Кораћа.

Изабраници Вулета Авдаловића остварили су заслужен тријумф против “црно-бијелих” који су одиграли јако лошу утакмицу на обје стране паркета.

Већ у првој четвртини Мега је успјела да дође до двоцифрене предности (23:10), да би екипа Ђоана Пењароје до краја првих 10 минута спустила заостатак на шест поена.

Најбољи дио утакмице за кошаркаше Партизана био је средином друге четвртине када су повели 36:35, али поново је Мега диктирала темпо и на одмор отишла са шест поена вишка (36:42).

Потпуно ван ритма били су “црно-бијели” и у трећој четвртини у којој Мега поново одлази на двоцифрену разлику, да би почетком посљедње дионице утакмица била прекинута због неспортског навијања навијача Партизана.

Након сат времена и пражњења дијела трибине меч је настављен, а Мега је до краја само

увећавала предност.

Побједничку екипу предводио је Богољуб Марковић са 17 поена, док су за Партизан Бруно Фернандо и Двејн Вашингтон убацили по 12 поена.

Мега ће у финалу играти против Црвене звезде. Утакмица је на програму сутра од 20:30.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

куп радивоја кораћа

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

жандармерија избацује навијаче партизана

Остали спортови

Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

2 ч

0
саобраћајка код тулипана

Друштво

Несрећа у Бањалуци: Аутом се закуцао у "тулипане"

3 ч

1
Прекинут меч партизан мега навијање гробара

Кошарка

Прекинут меч у Нишу, судије напустиле терен

3 ч

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Регион

Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

3 ч

0

Више из рубрике

nastavljen meč partizana i mege

Кошарка

Настављен меч Партизана и Меге

2 ч

0
Прекинут меч партизан мега навијање гробара

Кошарка

Прекинут меч у Нишу, судије напустиле терен

3 ч

0
KK Игокеа-КК Борац

Кошарка

Борац у финалу Купа Мирза Делибашић

5 ч

0
Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор

Кошарка

Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

46

Авдаловић и Крофлич: Наша најбоља утакмица ове сезоне

23

44

Пењароја и Покушевски: Ужасна утакмица, овакво издање не смије да се понови

23

25

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

22

54

Трамп: За Иран је боље да преговара о фер споразуму

22

49

Настављен меч Партизана и Меге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner