Logo
Large banner

Аутомобил слетио са пута: Љекари се боре за живот повријеђених

Аутор:

АТВ

13.03.2026

16:45

Коментари:

0
Фото: Pexels

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас на Крагујевачком путу када је аутомобил слетио са пута.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, у возилу су се налазили шездесетпетогодишњи мушкарац и жена који су задобили тешке тjелесне повреде.

Полиција код Градског стадиона

Хроника

АТВ открива детаље пљачке коцкарнице: Познато ко је ухапшен и колико новца је украдено

Екипе Хитне помоћи су одмах изашле на лице мјеста, а повријеђени су пребачени у Ургентни центар, љекари су им констатовали тешке тјелесне повреде у виду повреда главе и грудног коша и тренутно им се боре за живот.

Увиђај је у току, а надлежни покушавају да утврде узрок слијетања возила са коловоза, укључујући могућност неприлагођене брзине или техничког квара на аутомобилу.

Полиција апелује на возаче да буду максимално опрезни на овом дијелу пута, посебно због оштећења коловоза и учесталих саобраћајних незгода.

Вода избија из шахта у Ади

Бања Лука

Поново потоп у Бањалуци: Шахтови попут гејзира

Истрага, која би требало да расветли све околности ове незгоде, је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kraljevo

Саобраћајна несрећа

povrijeđeni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи

Друштво

Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи

2 ч

0
Лука Миливојевић

Фудбал

Српски фудбалер Лука Миливојевић за АТВ: Како је дошло до качкета на Максимиру

2 ч

0
Дјевојка заробљена у септичкој јами

Свијет

Провела 48 сати заробљена у септичкој јами: Полицајци је случајно пронашли

2 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Младић приведен због натписа на мајици "Нема предаје"

2 ч

0

Више из рубрике

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Хроника

АТВ открива детаље пљачке коцкарнице: Познато ко је ухапшен и колико новца је украдено

1 ч

0
Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила

Хроника

Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Аутобус слетио са пута и ударио у стуб: Више путника повријеђено

2 ч

0
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Хроника

Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Ђани хитно оперисан

18

34

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

18

27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

18

20

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

18

06

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner