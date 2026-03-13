Аутомобил слетио са пута: Љекари се боре за живот повријеђених

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас на Крагујевачком путу када је аутомобил слетио са пута.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, у возилу су се налазили шездесетпетогодишњи мушкарац и жена који су задобили тешке тjелесне повреде.

Екипе Хитне помоћи су одмах изашле на лице мјеста, а повријеђени су пребачени у Ургентни центар, љекари су им констатовали тешке тјелесне повреде у виду повреда главе и грудног коша и тренутно им се боре за живот.

Увиђај је у току, а надлежни покушавају да утврде узрок слијетања возила са коловоза, укључујући могућност неприлагођене брзине или техничког квара на аутомобилу.

Полиција апелује на возаче да буду максимално опрезни на овом дијелу пута, посебно због оштећења коловоза и учесталих саобраћајних незгода.

Истрага, која би требало да расветли све околности ове незгоде, је у току.