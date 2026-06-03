Фонд ПИО објавио листу фирми: Ко може да вам обустави новчана примања?

Аутор:АТВ
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Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске објавио је листу правна лица са којима Фонд има закључене уговоре о вршењу обустава на новчана примања корисника права.
Све се, како наводе из Фонда ради, како би се спријечило ширења нетачних и обмањујућих информација међу корисницима права.
"У циљу тачног и благовременог информисања јавности, те спречавања ширења нетачних и обмањујућих информација међу корисницима права, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава јавност о правним лицима са којима има закључене уговоре о вршењу обустава на новчана примања корисника права. Закључивање ових уговора врши се на основу приједлога Удружења пензионера Републике Српске, а списак правних лица са којима су уговори потписани редовно се ажурира и доступан је на званичној веб страници Фонда (www.fondpiors.org) у фолдеру „Информације за кориснике“", наводе из Фонда.
Из Фонда подсјећају да се обуставе на новчаним примањима корисника права врше искључиво у случајевима када корисник достави писмену сагласност којом одобрава обуставу дијела пензије ради измирења обавеза насталих по основу куповине робе или коришћења услуга.
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"Фонд све активности у овој области спроводи у складу са важећим прописима, водећи рачуна о заштити права и интереса корисника. Због тога позивамо кориснике да се о свим релевантним информацијама информишу путем званичних канала комуникације Фонда и да не насједају на непровјерене информације које могу довести до забуне или погрешног тумачења поступака Фонда", наводе из Фонда.
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