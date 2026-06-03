Logo
Large banner

Фонд ПИО објавио листу фирми: Ко може да вам обустави новчана примања?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 13:15

Коментари:

0
Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске објавио је листу правна лица са којима Фонд има закључене уговоре о вршењу обустава на новчана примања корисника права.

Све се, како наводе из Фонда ради, како би се спријечило ширења нетачних и обмањујућих информација међу корисницима права.

"У циљу тачног и благовременог информисања јавности, те спречавања ширења нетачних и обмањујућих информација међу корисницима права, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава јавност о правним лицима са којима има закључене уговоре о вршењу обустава на новчана примања корисника права. Закључивање ових уговора врши се на основу приједлога Удружења пензионера Републике Српске, а списак правних лица са којима су уговори потписани редовно се ажурира и доступан је на званичној веб страници Фонда (www.fondpiors.org) у фолдеру „Информације за кориснике“", наводе из Фонда.

Правна лица која могу вршити обуставу
Правна лица која могу вршити обуставу

Из Фонда подсјећају да се обуставе на новчаним примањима корисника права врше искључиво у случајевима када корисник достави писмену сагласност којом одобрава обуставу дијела пензије ради измирења обавеза насталих по основу куповине робе или коришћења услуга.

fond pio rs

Друштво

Фонд ПИО упозорио пензионере: Будите опрезни

"Фонд све активности у овој области спроводи у складу са важећим прописима, водећи рачуна о заштити права и интереса корисника. Због тога позивамо кориснике да се о свим релевантним информацијама информишу путем званичних канала комуникације Фонда и да не насједају на непровјерене информације које могу довести до забуне или погрешног тумачења поступака Фонда", наводе из Фонда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фонд ПИО

пензије

Исплата пензија

обустава пензије

Република Српска

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новац

Друштво

Бањалука: 17 година примале пензију мртвог човјека

3 седм

0
директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић

Република Српска

Милић о промјенама у исплати пензија: Спријечити злоупотребу и превару

4 седм

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Друштво

Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској

1 мј

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Обустава исплата за дио пензионера у Српској

1 мј

0

Више из рубрике

Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"

Друштво

Стевандић пријавио Ђајића и Ћурлу за лажно представљање: Свему кумовало "крајишко вече"

3 ч

4
Раденко Вујичић - Супер дека бициклиста из Требиња

Друштво

"Супер дека" у осмој деценији свакодневно прелази 150 километра на бициклу

4 ч

0
Почело је обиљежавање 85 година од страдања више од 130 српских цивила из села Корита код Билеће, које су усташе 1941. године убиле и бациле у Корићку јаму.

Друштво

Почело обиљежавање 85 година од страдања Срба у Корићкој јами

5 ч

0
Стубови за струју.

Друштво

Сутра без струје 5.000 потрошача

5 ч

0

  • Најновије

14

31

Ђоковић пресјекао кинеске фактуре: ХЕ „Бистрица“ у директним преговорима уштедјела 15 милиона КМ

14

25

Потресно свједочанство Раде Цвијетић о злочину у Ледићима: "Изгубила сам десеторо најближих"

14

19

Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима

14

14

Акција полиције у Црној Гори, задржан авион из Београда!

14

00

Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner