Милић о промјенама у исплати пензија: Спријечити злоупотребу и превару

Од првог маја на снагу су ступиле одређене новине, које се тичу пензионера у Републици Српској о чему је за АТВ Јутро говорио директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић
„Ми смо почетком ове године открили одређене преваре и злоупотребе од стране даваоца пуномоћи за исплату пензија, које су дате у неким ранијим годинама. Ради се о периоду од 15, 20 па и више година, а које су још увијек у примјени. Ради се о значајним финансијским средствима. Ми смо реаговали веома брзо, оставили рок од неких 60 дана за све кориснике права који су на такав вид дали пуномоћи гдје Фонд ПИО на њихово име и за њихов рачун исплаћује њихову пензију на рачун примаоца пуномоћи, односно дапоштар носи на адресу примаоца пуномоћи“, појаснио је Милић.
Овај вид уплаћивања пензије користио је око 2.300 корисника, да би након 60 остављених дана у потпуности из исплате икључено је од стране Фода 179 корисника права и њима неће бити настављена исплата пензија све до тренутка када регулишу свој нови стату.
„Сви остали су одреаговали, преко 60% је доставило нове пуномоћи, а за све оне кориснике права који живе на територии Републике Српске,а који су слабпо покретни или апсолутно непокретни, код њих смо кориговали ниво контроле и поред примаоца пуномоћи, унијели смо у нашу базу унијело смо и податке и матичне бројеве за даваоца пуномоћи ипрактично сада имамо двоструку контролу преко јединственог система Министарства управе и локалне самоуправе тако да не може наступити чињеница смрти да ми не сазнамо одмах исти дан одмах по уносу података у други систем матичне књиге умрлих“, наводи Милић.
Директор Фонда споменуо је промјене, које су наступиле од 1. маја, а односе се на здравствено осигурање.
„Ми смо сервис за пензионере и све оно што им није јасно и за шта имају потребу, они се обраћају нама, иако је то некада у питању и надлежност других институција, али ми као њихов сервис настојимо да им бар дамо праву информацију, коме се требају обратити. Овдје се заправо ради о измјенама и допунама закона о доприносима из новембра и децембра 2022. године, којим је предвиђено да већински корисници права чији је већински стаж остварен у иностранству, дакле у некој од држава, нпр. Њемачкој, 30 година или чак и више, гдје су тај период плаћали здравствено осигурање у њемачке здрсвствене фондове, а сада живе у Републици Српској, сада требају да плаћају пуну стопу доприноса здравственог осигурања. Корисници права, који живе у Њемачкој, а наши су држављани, плаћају пуну стопу доприноса и тамо од своје пензије, што је око 13%, у Швајцарској је 23,5%, оовдје је 10,2%“, рекао је Милић.
Он је нагласио да су размијењени подаци са Фондом здравственог осигурања те је утврђено чињенично стање које корисник права има на старосну пензију, а све остало је на Фонду здравственог осигурања и Пореској управи Републике Српске, као носиоцу јединственог регистрационог система.
„Ја топло предлажем свим корисницима права, који су добили обавјештење од стране Фонда здрсвственог осигурања да се јаве у најближу пословницу Фонда здравственог осугирања или у Пореску управу са својим чеком или рјешењем у висини пензије коју примају из иностранства“, рекао је Милић.
Влада Републике Српске и ове године је наставила са обезбјеђивањем средстава за пензионере који бораве у бањи, а о чему је говорио директор Фонда ПИО.
„Влада Републике Српске се и ове године укључила у активност која је наишла на веома широк одјек и веома позитиван примјер од стране корисника овог права. Ова заједничка активност Удружења пензионера Републике Српске Фонда ПИО и Владе Српске траје неких осам година. У почетку је било то око 1.000-1.050 корисника. У периоду Короне активност је била привремено обустављена, али од прошле године захваљујући тадашњем предсједнику Републике Српске, Милораду Додику и финансирању у односу од милион КМ из буџета Кабинета предсједника, тако да је у току прошле године негдје око 4.300 корисника права остварило то право. Утисци су били заиста позитивни, а многи нису до тада ни имали прилику да бораве нигдје“, казао је Милић уз нагласак да ће захваљујући Влади ове године отићи и до 45% више корисника, а што је око 6.000 пензионера.
Сваки корисник који је корисник права Фонда ПИО и живи на територији Републике Српске, има право да аплицира у Удружење пензионера у мјесту, граду, или општини у којој живи, како би остварио право на бању.
„Одрађена је евалуација и постоји Правилник о бодовању и предност имају они који су болесни са документованим, медицинским налазима, нижом пензијом и они који су чланови Удружења пензионера. У Бијељини ове године то право ће обезбиједити 450 корисника, апријава је било далеко више. Извршена је евалуација и на вратима Удружења пензионера постоји ранг листа и договороени су услови са бањама. Ја користим прилику да се захвалим свим бањама, нарочито бањи „Врућица“ јер се све понашају као друштвено одговорне јер су дале одређене попусте и омогућиле да већи број корисника оствари ово право“, рекао је Милић.
Милић је говорио и о сарадњи са другим фондовима и институцијама из региона уз нагласак да је та сарадња веома значајна због миграције радно способног станпоништва и оствареног стажа од Словеније до Македоније, гдје је апеловао на све оне који су некада радили у иностранству да се обрате у најближу пословницу, управо ради потврде стажа.
„Како је било некада и претходних година када се чекало и по неколико година на ту потврду стажа, сада смо то свели на мјесеце и оно чиме смо ми незадовољни. Ако ми у Фонду у просјеку можемо да одговоримо на њихов захтјев од 4-10 дана онда тражимо на бази реципроцитета и квалитета од њих да и они према нама одговарају утом неком периоду или бар у року од 30 дана, а ми сада имао одговоре од 60-180 или и до годину дана“, рекао је Милић.
Он је споменуо и петнаести годишњи сусрет директора пензијских фондова насталих на простору бивше Југославије укључујући и госте из аустријског фонда,а који ће се ове године одржати од 10-12 јуна у Марибору, а домаћин је словеначки пензиони фонд и кључна тема разговора ће бити – Како спријечити преваре у пензијским системима. Како је Милић рекао у овим системима је све „игра бројки“ и уколико постоји и најмањи покушај преваре, оне ће се у одређеном тренутку мјерити у стотинама хиљада КМ, евра или чак и милионима поменутих.
