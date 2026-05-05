Нема опасности ни разлога за узнемиреност: МУП најављује вјежбу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 05.05.2026. године у времену од 11,00 до 15,00 часова на подручју насеља Слатина, град Лакташи, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку за полазнике обуке Специјалне антитерористичке јединице МУП-а
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Сцена
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч4
Најновије
11
24
11
14
11
08
11
01
10
52
Тренутно на програму