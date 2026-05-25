ФСБ спријечио терористички напад на луку

Руске безбједносне службе спријечиле су терористички напад на брод опремљен експлозивом који је стигао у руску луку Уст Луга из белгијске луке Антверпен и требало је да настави пут ка турској луци Самсун, саопштила је Федерална служа безбједности.
"Федерална служба безбједности, дјелујући заједно са Руском истражном комисијом, Министарством одбране и Националном гардом, спријечила је терористички напад на танкеру са гасом `Арениус`, који је стигао у луку Уст Луга у Лењинградској области из белгијске луке Антверпен ради утовара, а затим је требало да настави ка турској луци Самсун", наводи се у саопштењу.
Према ријечима портпарола Руске истражне комисије Светлане Петренко, брод је ушао у луку у сриједу, 20. маја. Током прегледа подводног дијела трупа гасног танкера, рониоци су открили предмете са магнетима који су личили на експлозивне направе, причвршћене за дио трупа гдје се налази машински простор брода.
"Инспекција уз помоћ подводног дрона није оставила било какву сумњу да су предмети заиста експлозивне направе сличне морским магнетним минама, које су, по свему судећи, произведене у некој НАТО чланици, кориштењем индустријски произведених компоненти", навели су из ФСБ-а.
Према подацима ФСБ-а, свака од направа садржавала је око седам килограма пластичног експлозива.
Капетан брода је током испитивања изјавио да је прије истовара у луци Антверпен, службеник луке упутио пловило на сидриште, гдје је остало око 36 часова, наводно, "због штрајка лучких радника".
"Према мишљењу стручњака, магнетне мине се нису могле поставити у територијалним водама Русије", навела је Петренкова.
Комисија је покренула кривични поступак по два члана Кривичног законика Русије, који се односе на покушај терористичког акта и незаконит промет експлозивних направа.
"Тренутно се спроводе неопходне истражне и оперативне активности с циљем идентификовања свих лица умијешаних у кривично дјело", додала је Петренкова.
(Срна)
