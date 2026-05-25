Logo
Large banner

Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених

Аутор:

АТВ
25.05.2026 12:43

Коментари:

0
Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених
Фото: Pixabay

Пет кинеских полицајаца повријеђено је у нападу ножем у кинеској аутономној регији Гуангси, након што је мушкарцу претходно заплијењен електрични бицикл због саобраћајног прекршаја.

Како преноси портал "АзиаОне", инцидент се догодио у граду Гуипинг, гд‌је је осумњичени након сукоба са саобраћајном полицијом извадио нож и напао службенике током интервенције.

Према наводима локалних власти, мушкарац је раније заустављен због кршења прописа везаних за кориштење електричног бицикла, након чега му је возило одузето. Недуго потом вратио се на мјесто инцидента наоружан ножем и физички насрнуо на полицајце који су се налазили у близини контролног пункта.

Пет полицајаца завршило у болници

Кинески медији наводе да је у нападу повријеђено пет припадника полиције, од којих су неки задобили убодне ране и повреде током покушаја савладавања нападача. Сви повријеђени хитно су пребачени у болницу, а према посљедњим информацијама нико није животно угрожен. Нападач је убрзо савладан и ухапшен на лицу мјеста.

На друштвеним мрежама убрзо су се појавили снимци и фотографије хаотичне сцене, на којима се види велики број полицајаца и окупљених грађана након инцидента. Дио снимака приказује и крваве трагове на улици, док пролазници покушавају помоћи повријеђенима прије доласка хитне помоћи. Кинеске власти брзо су ограничиле ширење појединих снимака на домаћим платформама.

Електрични бицикли све већи извор тензија у Кини

Инцидент је поново отворио расправу о строгим кинеским правилима везаним за електричне бицикле, који представљају једно од најчешћих превозних средстава у урбаним дијеловима земље. Посљедњих година кинеске власти појачале су контроле због неношења кацига, нерегистрованих возила и непоштовања саобраћајних прописа.

Многи грађани тврде да су казне и запљене постале претјерано строге, посебно према радницима и достављачима који зависе од електричних бицикала за свакодневни посао. На кинеским друштвеним мрежама често се појављују снимци сукоба између возача електричних бицикала и полиције, што указује на растуће незадовољство дијела становништва.

Кина посљедњих година суочена са низом напада ножем

Кина је посљедњих година забиљежила више озбиљних напада хладним оружјем, укључујући инциденте у школама, јавном превозу и на улицама. Стручњаци наводе да кинеске власти због тога појачавају безбједносне мјере и присуство полиције на јавним мјестима.

Иако су ватрено оружје и даље строго контролисани у Кини, напади ножевима и другим хладним оружјем представљају један од највећих безбједносних изазова за локалне власти. Полиција у Гуангсију саопштила је да је истрага о посљедњем инциденту у току, док ће против осумњиченог бити покренут кривични поступак због покушаја убиства и напада на службена лица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кинез

напад на полицију

Кина

Бицикл

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Србија

ГСП "Београд" се огласио о узроцима удара трамваја у зграду

4 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Јокић шести пут у идеалном тиму НБА лиге: Опет је исписао историју Денвер Нагетса

4 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Порука Путина: Русија остаје неодвојиви дио глобалног економског система

4 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Превара на бензинским пумпама: Док сипате гориво, лопови празне новчанике

4 ч

0

Више из рубрике

Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Порука Путина: Русија остаје неодвојиви дио глобалног економског система

4 ч

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Свијет

Француска у сјенци скандала: Школе и вртићи под истрагом због злостављања дјеце

4 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Хаос у Француској: Бизаран покушај самоубиства изазвао експлозију, више повријеђених

5 ч

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Русија прелази на сљедећи корак: Тужба против балтичких држава

5 ч

0

  • Најновије

16

44

Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner