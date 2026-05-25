Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених

Пет кинеских полицајаца повријеђено је у нападу ножем у кинеској аутономној регији Гуангси, након што је мушкарцу претходно заплијењен електрични бицикл због саобраћајног прекршаја.
Како преноси портал "АзиаОне", инцидент се догодио у граду Гуипинг, гдје је осумњичени након сукоба са саобраћајном полицијом извадио нож и напао службенике током интервенције.
Према наводима локалних власти, мушкарац је раније заустављен због кршења прописа везаних за кориштење електричног бицикла, након чега му је возило одузето. Недуго потом вратио се на мјесто инцидента наоружан ножем и физички насрнуо на полицајце који су се налазили у близини контролног пункта.
Кинески медији наводе да је у нападу повријеђено пет припадника полиције, од којих су неки задобили убодне ране и повреде током покушаја савладавања нападача. Сви повријеђени хитно су пребачени у болницу, а према посљедњим информацијама нико није животно угрожен. Нападач је убрзо савладан и ухапшен на лицу мјеста.
На друштвеним мрежама убрзо су се појавили снимци и фотографије хаотичне сцене, на којима се види велики број полицајаца и окупљених грађана након инцидента. Дио снимака приказује и крваве трагове на улици, док пролазници покушавају помоћи повријеђенима прије доласка хитне помоћи. Кинеске власти брзо су ограничиле ширење појединих снимака на домаћим платформама.
Инцидент је поново отворио расправу о строгим кинеским правилима везаним за електричне бицикле, који представљају једно од најчешћих превозних средстава у урбаним дијеловима земље. Посљедњих година кинеске власти појачале су контроле због неношења кацига, нерегистрованих возила и непоштовања саобраћајних прописа.
Многи грађани тврде да су казне и запљене постале претјерано строге, посебно према радницима и достављачима који зависе од електричних бицикала за свакодневни посао. На кинеским друштвеним мрежама често се појављују снимци сукоба између возача електричних бицикала и полиције, што указује на растуће незадовољство дијела становништва.
Кина је посљедњих година забиљежила више озбиљних напада хладним оружјем, укључујући инциденте у школама, јавном превозу и на улицама. Стручњаци наводе да кинеске власти због тога појачавају безбједносне мјере и присуство полиције на јавним мјестима.
Иако су ватрено оружје и даље строго контролисани у Кини, напади ножевима и другим хладним оружјем представљају један од највећих безбједносних изазова за локалне власти. Полиција у Гуангсију саопштила је да је истрага о посљедњем инциденту у току, док ће против осумњиченог бити покренут кривични поступак због покушаја убиства и напада на службена лица.
