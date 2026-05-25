Превара на бензинским пумпама: Док сипате гориво, лопови празне новчанике

Преваре познате као "skimming" годишње проузрокују штету већу од милијарду долара, а лопови постају све домишљатији, користећи технологију која је готово невидљива голим оком.
Они који се спремају за путовање, вjероватно им на памети нису само цијене горива, већ и безбједност њихових финансија. Међутим, управо на бензинским пумпама вреба скривена опасност која може озбиљно угрозити буџет.
Ријеч је о такозваној "skimming“, методи крађе података са платних картица помоћу минијатурних, илегално постављених уређаја. Према подацима Федералног истражног бироа (ФБИ), ова врста преваре финансијске институције и потрошаче кошта више од милијарду долара сваке године.
Криминалци постављају "skimmere“, уређаје који краду податке, на аутомате за плаћање, банкомате и друге терминале. Они могу бити постављени преко оригиналног отвора за картицу, скривени унутар кућишта пумпе и директно повезани са њеном електроником, или упарени са минијатурним камерама и лажним тастатурама како би украли и ПИН број.
Спољашњи уређаји могу се поставити за свега неколико секунди и често су дизајнирани тако да се савршено уклопе у изглед аутомата, док унутрашњи захтијевају отварање пумпе и зато су потпуно невидљиви купцима.
Технологија коју користе криминалци непрестано напредује, чинећи њихове методе све тежим за откривање. Старији модели "skimmera“, захтијевали су да се лопови физички врате до пумпе како би преузели уређај и украдене податке.
Данас су, међутим, многи "skimmeri" опремљени блутут технологијом. То им омогућава да се са безбједне удаљености, унутар домета блутут сигнала, повежу са уређајем и бежично преузму све прикупљене информације - бројеве картица, имена власника и поштанске бројеве.
У једном случају у Јути, лопови су на тај начин прикупили податке помоћу којих су направили клониране картице, а затим их тестирали малим трансакцијама од једног долара прије него што су кренули у веће куповине и подизање готовине. Потрошачи могу применити једноставан трик: на свом паметном телефону могу укључити блутут претрагу док стоје поред аутомата.
Ако се на листи доступних уређаја појави непознат сигнал са дугим низом насумичних слова и бројева, то би могао бити знак да је на пумпи инсталиран skimmer. Ипак, највећу пријетњу данас представљају такозвани "deep-insert" skimmeri, односно уређаји који се убацују дубоко у сам отвор за картицу. За разлику од традиционалних, спољашњих skimmera, ови уређаји су потпуно невидљиви споља.
Мањи су, напреднији и раде на сопствене батерије, што им омогућава да функционишу недjељама или мjесецима без откривања. Због њихове скривене природе, уобичајени савјети за провјеру безбједности постају неефикасни. Физичка провjера, попут дрмусања или повлачења читача картица, неће открити ове уређаје јер су смјештени дубоко унутар механизма.
Због тога су чак и полиција и стручњаци за безбједност приморани да користе специјализоване алате за скенирање унутрашњости аутомата како би их пронашли. За просјечног корисника, овакав skimmer је практично немогуће открити, што додатно наглашава важност коришћења алтернативних и безбеднијих метода плаћања.
Иако су криминалци све вјештији, постоји низ мјера опреза које могу значајно смањити ризик да постанете жртва. Први корак је увијек визуелни преглед аутомата за плаћање прије коришћења картице. Обратите пажњу на било какве знакове неовлашћеног отварања, попут оштећеног кућишта, поломљених сигурносних наљепница које често имају ознаку "void" ако су прекинуте, или дијелова који се бојом и материјалом не подударају са остатком уређаја.
Упоредите изглед читача картица и тастатуре са онима на сусједним пумпама; ако примијетите разлике, то је јасан знак за узбуну. Такође, обратите пажњу на необичне рупице или додатке у близини тастатуре који би могли скривати минијатурне камере. Приликом уношења ПИН-а, без обзира на све, стекните навику да другом руком увек прекријете тастатуру, преноси Пословни.хр
Тако ћете блокирати поглед било којој скривеној камери. Криминалци најчешће бирају пумпе које су најудаљеније од продавнице и ван видокруга запослених, зато је увек безбедније изабрати оне које су најближе улазу. Најбезбеднији начин плаћања је онај који у потпуности избјегава провлачење или уметање картице. Кад год је могуће, користите бесконтактне методе плаћања попут прислањања картице (tap-to-pay) или мобилних новчаника на паметном телефону.
Такве трансакције су криптоване и не излажу податке са магнетне траке, што их чини знатно отпорнијим на skrimming. Ако бесконтактно плаћање није опција, следећи најбољи избор је коришћење кредитне, а не дебитне картице. Кредитне картице нуде бољу заштиту од превара, а у случају неовлашћених трансакција, новац не нестаје директно са текућег рачуна.
Законска одговорност у случају крађе са кредитне картице често је ограничена на мањи износ, док повраћај новца са дебитне картице може бити компликованији и дуготрајнији процес. Апсолутно најбезбједнија опција јесте да у потпуности избјегнете плаћање на спољашњем аутомату и гориво платите код касира унутар пумпе.
"Редовно провјеравајте своје банковне изводе и укључите обавјештења о трансакцијама како бисте одмах уочили сумњиве активности. Ако посумњате да сте били жртва, одмах контактирајте своју банку, блокирајте картицу и пријавите инцидент особљу пумпе и полицији", савјетују стручњаци.
